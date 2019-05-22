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Ученые назвали губительные для фигуры продукты 

Вечерняя Москва 22 мая 2019
Фото: depositphotos.com
Исследователи из Национального института здравоохранения США дали научное обоснование гипотезе о негативном влиянии промышленно обработанных продуктов на вес.
Усугубление проблемы ожирения в современном мире нередко связывают с доступностью продуктов, подвергшихся глубокой промышленной переработке. При этом четкого научного подтверждения данной версии не было.
Американские ученые провели эксперимент с участием 20 человек. Половине из них предложили рацион, состоящий из «рафинированных» продуктов, в том числе фаст-фуда и консервов. Вторая половина употребляла в пищу максимально натуральные продукты, подвергшиеся минимальной промышленной обработке. Ограничений в объеме пищи не было.
Спустя две недели представители первой группы пополнели в среднем на килограмм, тогда как участники второй группы тот же килограмм потеряли.
Как выяснилось, при прочих равных условиях рацион из промышленно обработанных продуктов в среднем включает на 500 калорий в сутки больше, нежели рацион из максимально натуральных продуктов. Это и ведет к набору веса.
Тем, кто не желает поправиться, исследователи рекомендуют есть мясо и рыбу на пару или гриле, крупы, овощи и фрукты минимальной обработки. Выводы авторов эксперимента изложены в журнале Cell Metabolism.
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