Ученые назвали губительные для фигуры продукты

Исследователи из Национального института здравоохранения США дали научное обоснование гипотезе о негативном влиянии промышленно обработанных продуктов на вес.

Усугубление проблемы ожирения в современном мире нередко связывают с доступностью продуктов, подвергшихся глубокой промышленной переработке. При этом четкого научного подтверждения данной версии не было.

Американские ученые провели эксперимент с участием 20 человек. Половине из них предложили рацион, состоящий из «рафинированных» продуктов, в том числе фаст-фуда и консервов. Вторая половина употребляла в пищу максимально натуральные продукты, подвергшиеся минимальной промышленной обработке. Ограничений в объеме пищи не было.

Спустя две недели представители первой группы пополнели в среднем на килограмм, тогда как участники второй группы тот же килограмм потеряли.

Как выяснилось, при прочих равных условиях рацион из промышленно обработанных продуктов в среднем включает на 500 калорий в сутки больше, нежели рацион из максимально натуральных продуктов. Это и ведет к набору веса.

Тем, кто не желает поправиться, исследователи рекомендуют есть мясо и рыбу на пару или гриле, крупы, овощи и фрукты минимальной обработки. Выводы авторов эксперимента изложены в журнале Cell Metabolism.