Производителей молочки уличили в обмане потребителей

В Роскачестве проверили, соответствует ли маркировка молочной продукции с заменителями жира реальному составу продукта, сообщает ТАСС. Результаты удивили и самих экспертов.

Напомним, с 11 января 2019 запрещено использовать название молочных продуктов в товарах, содержащих заменители жира. Так, "сметану" больше нельзя называть сметаной в случае использования заменителя, продукт должен называться " молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны".

Всего под проверку попали 45 столичных магазинов из 16 торговых сетей. Была проведена экспертиза 535 упаковок сметаны, йогуртов, масла, молока, кефира, творога, сыра и творожных сырков.

В категории плавленых сырок, а также глазированных сырков и сливочного масла были выявлены нарушения в пяти товарах. Например, фактически не соответствует название у "Плавленого сыра Сливочного с массовой долей жира в сухом веществе 50 процентов", изготовленного "Рязанским заводом плавленых сыров" бренда "Переяславль".

Также в продукте "Крестьянские узоры" было указано, что использовано масло и обозначены цифры 72,5%. Фактически же натурального молочного жира в товаре было не более 5%.