Росконтроль проверил качество конфет «Коровка»

Эксперты Росконтроля проверили молочные конфеты «Коровка» от семи торговых брендов. В итоге проверку на качество прошли лишь две марки. Об этом сообщил сайт «Экономика Сегодня».

Специалисты закупили в магазинах образцы продукции нескольких производителей. Среди них были Коровка» (« Рот Фронт »), «Сливочки из крыночки» («Ивкон»), «Азовская молочная» («Азовская кондитерская фабрика»), «Каждый день» («Вознесенский пищевой комбинат»), «Александровские коровки», «Просто», «Д» от фабрики «Сладовянка».

Эксперты Росконтроля исследовали продукцию более чем по 70 параметрам. Согласно данным сайта «Русская Планета», главной задачей было проверить сладости на соответствие заявленному составу и безопасность.

Проверку прошли лишь две марки «Александровские коровки» и традиционная «Коровка» («Рот Фронт»). Однако специалисты сделали им замечания, поскольку производители не указали в составе примесь растительного жира.

В черный список Росконтроля попали конфеты брендов «Просто», «Сливочки из крыночки», «Азовская молочная», «Каждый день» и «Д».