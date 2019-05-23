Названа лучшая мойва

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование мойвы холодного копчения и выявил марки продукта, которые могут быть опасны для здоровья. Об этом говорится в результатах исследования, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

В рамках проверки эксперты исследовали продукты пяти марок: «ИП Кадиев / Selgros», «Рыбная история» (« Ашан / Морепродукты»), «Томилинская», Leor и «Каждый день». В образцах последних трех марок обнаружили превышение уровня обсемененности.

«Это значит, что, съев такую рыбку, можно легко заработать расстройство желудка», — пояснили эксперты. В результате мойва этих марок включена в черный список организации. В мойве «Рыбная история» и «Томилинская» в ходе исследования нашли консерванты, которые не предусмотрены техническим регламентом.

Продукты марок «ИП Кадиев / Selgros» и «Рыбная история» признаны безопасными для здоровья. Рекомендована к покупке только мойва «Кадиев / Selgros».

Ранее «Росконтроль» проводил исследование филе минтая. По его результатам эксперты заявили, что претендовать на Знак качества могут только торговые марки Polar и «Океанрыбфлот». В других исследованных образцах оказалось слишком много льда, они были обезвожены или в них находили кости.