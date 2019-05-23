Молоко, кефир и сыр: чем вредны эти молочные продукты

Всем нам с детства твердили о том, что молоко оказывает на организм исключительно благотворное влияние. Однако современные ученые установили, что утверждение о пользе молочных продуктов сильно преувеличено.

Молоко

По мнению большинства, молоко является незаменимым источником кальция, а, значит, способствует укреплению костей. Этот миф развенчали шведские ученые. В течение 2-х десятилетий под их наблюдением находилась контрольная группа из 100 тысяч человек в возрасте от 39 до 79 лет, среди них были те, кто употреблял молоко регулярно, и те, кто не пил его вовсе. В результате исследования выяснилось, что люди, выпивавшие в сутки более 3-х стаканов молока, вдвое чаще страдали от переломов, чем остальные.

Все дело оказалось в так называемом молочном сахаре — лактозе. Лактоза распадается в кишечнике на глюкозу и галактозу. Последняя и является источником всех бед. Уже давно установлено, что галактоза — это одно из самых вредных веществ, вызывающее преждевременное старение и раннюю смерть.

Сыр

Более 60% входящих в состав сыра компонентов составляет жир. Причем, в сыре преобладают так называемые насыщенные жиры, которые способствуют развитию сердечнососудистых заболеваний, закупорке артерий, ожирению и увеличению уровня холестерина. Для примера: в 1 килограмме сыра холестерина намного больше, чем в 1 килограмме бифштекса. Так считает доктор медицины Нил Барнард.

Но и это еще не все. По мнению Барнарда, у сыра есть еще один минус — это огромное количество соли, которая и без того присутствует в молочном сырье и добавляется также в процессе производства. 60 грамм сыра в зависимости от его вида содержит от 350 до 900 миллиграммов соли. Понятно, что такой соленый продукт нельзя считать полезным. Ведь соль вымывает из организма кальций.

По мнению диетологов, самым вредным стоит считать плавленый сыр, для изготовления которого используется низкосортное или пришедшее в негодность сырье. В процессе термообработки вредные вещества из плавленого сыра, конечно, уничтожаются, но погибают также и полезные составляющие. Остается только жир.

Кефир

Известный ученый, член Российской Академии Медицинских наук Углов уже давно обеспокоился исследованиями такого опасного, по его мнению, продукта как кефир. Дело в том, что в процессе брожения в этом кисломолочном продукте образуется этиловый спирт. Причем, попавший в желудок кефир продолжает бродить, а, значит, и процент алкоголя в нем возрастает.

Углов пишет, что если ребенок выпьет за день 600 граммов кефира с содержанием спирта около 0,7%, то его организм получит дозу алкоголя эквивалентную 10 граммам водки. Именно с таких малых доз, как утверждает Углов, и начинается так называемое алкопрограммирование человека.

К тому же, если пересчитать это количество соответственно детскому весу, то усвоенный спирт окажется равен 430 граммам водки, употребленных взрослым человеком.

К тому же, по словам современных гастроэнтерологов, кефир только способствует развитию таких вредоносных бактерий, как кишечная палочка или сальмонелла.