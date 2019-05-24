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Найден способ есть все, что хочется, и не полнеть 

РИА Новости + ещё 12 18 часов назад
Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием, что заказывать в фаст-фуде, как правильно готовить бутерброд, какой кофе полнит больше еды и как есть всё, что хочется.
Рост ожирения среди россиян, по данным Роспотребнадзора, за последние восемь лет увеличился вдвое. Около 14% мужчин и 26% женщин в России страдают от избыточного веса, при этом доля людей с ожирением продолжает расти — в их рационе чаще всего наблюдают избыток жира и дефицит белка.
По словам диетологов, ожирение вызывает множество других заболеваний, в том числе сердечно-сосудистые и диабет. Чтобы избежать проблем со здоровьем, специалисты советуют обратить внимание на свое питание.

Правильное начало дня

Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся во мнении, что в день должно быть не менее трех приемов пищи.
Хотя если человек тратит много энергии и испытывает чувство голода, можно устроить несколько перекусов, главное — не пропускать приемы пищи и начинать день с завтрака, считает эндокринолог Майра Рау.
"Если получается позавтракать дома — отлично, если на работу нужно приезжать очень рано, когда есть ещё не хочется, то важно организовать приём пищи до начала работы, а не заглушать чувство голода несколькими чашками кофе",
— говорит она.
Сбалансированный обед, включающий овощи, цельнозерновые злаки и белки, поможет продуктивно работать и не переесть во время ужина, добавляет эксперт.
Главный врач клиники "Питание и здоровье" Дарья Русакова, в свою очередь, отмечает, что о полноценном питании стоит подумать заранее.
"Нужно накануне подумать о своем рационе. Если вы будете питаться только тогда, когда вспомните об этом — уже неверно, так как несбалансированный рацион может быть вреден",
— говорит она.

Неправильно ты бутерброд ешь

Если времени на полноценный прием пищи нет, стоит захватить с собой еду для перекуса, отлично подойдут кисломолочные продукты без сахара, несладкие овощи и фрукты, говорят эксперты.
Однако в ритме большого города проще забежать в ресторан сети быстрого питания или захватить по дороге шаурму, и это будет полезно, считает врач-диетолог Сергей Обложко. По его мнению, с точки зрения правильного питания в шаурме есть все, что необходимо организму: куриное мясо, овощи и некалорийные соусы.
"Есть две проблемы: производители шаурмы норовят добавить в нее как можно больше масла, но можно попросить их этого не делать. Второе — на кончиках шурмы тесто, которое перекручено в несколько раз, и если вы начало и кончик выкидываете, а съедаете основную часть, то получаете все необходимое — белок, углеводы и клетчатку",
— говорит Обложко.
"Если сотрудники моют руки, то это прекрасная еда на ходу",
— резюмировал он.
Если найти шаурму без масла не удалось, всегда можно забежать в сеть быстрого питания, успокаивает диетолог. По его словам, важно "находить полезное для себя", например куриные "запчасти" и овощной салат, говорит врач.
Среди топ-пять вредных перекусов — бутерброды с колбасой, хотя если готовить бутерброды из полезных продуктов, то за лишние килограммы переживать не стоит, уверен Обложко.
"Правильный бутерброд для контроля веса и здоровья: отрубной хлеб, мягкий творог вместо масла, кусок буженины или курицы и болгарский перец. Все необходимое — и белок, и углевод, и клетчатка",
— говорит диетолог.

Капучино — калорийное зло

Диетологи отмечают, что важно следить не только за едой, но и за напитками в рационе.
При себе стоит всегда иметь бутылку воды, особенно в жаркую погоду, чтобы не допустить обезвоживание организма. Кроме того, отлично подойдут зелёный, некрепкий чёрный и травяные чаи, можно пить чай и кофе, главное без сахара.
"А вот избегать нужно морсов, сладких газированных напитков и даже многими любимого кваса! Немного позволить себе эти напитки, конечно, можно, но никаких преимуществ по сравнению с водой у них нет",
— говорит Рау.
Обложко, в свою очередь, советует пить кофе не больше раза в день, особенно с молоком.
"Капучино, напитки со сливками — это калорийное зло. Иногда люди выпивают больше калорий, чем съедают. Если один раз в день капучино — это не страшно. Опасно, когда возникает привычка пить по несколько раз в день",
— объясняет врач.

Коварные продукты

По словам диетологов, среди москвичей есть много распространенных мифов. Например, продукты, которые реклама выдает за полезные, на деле могут принести лишние килограммы и проблемы со здоровьем.
"Сладкие йогурты и мороженое — это коварные продукты, так как люди думают, что употребляют натуральный белок, но в сочетании с сахаром вся польза улетучивается и вы потребляете просто сладкий десерт",
— говорит Русакова.
Заменить мороженое можно на свежевыжатые соки, разбавленные водой, и замороженные фрукты и ягоды, советует она.
"Есть миф по поводу хлопьев и круп, что если их есть — то можно похудеть. Это не так, потому что они часто содержат сахара и при ежедневном употреблении можно набрать лишние килограммы",
— добавляет эксперт.
По словам Обложко, еще один "коварный" продукт — цельное молоко, к нему с осторожностью стоит относиться женщинам.
"Это анаболический продукт, он создан, чтобы человек рос и набирал вес. Девочки до 16 лет растут в высоту, а если больше, то она уже растет в ширину. И то, что для детей хорошо, для взрослых может создавать проблемы",
— говорит диетолог.
Он отметил, что при скрытой непереносимости молока можно заработать хроническое воспаление в кишечнике.
Молоко можно заменить на кефир, однако его не стоит пить на ужин: он вызывает выброс инсулина, а это может способствовать набору лишнего веса, объясняет эксперт.
"Кефир в сочетании с мюсли — проклятый путь. Мюсли — очень калорийный продукт, если любите овсянку, то просто сварите ее и съешьте",
— рассказал Обложко.

Опасные диеты

Врачи отмечают, что на волне популярности правильного питания создаются новые подходы к питанию и диеты.
По словам Рау, популярны кето-диета, интервальное голодание, сахарные и другие "детоксы", палео-диета, включение суперфудов в рацион, безглютеновая, веганская, диета FODMAP.
"Последние три могут иметь физиологическое обоснование и медицинские показания для назначения. Что касается интервального голодания, кето-диеты, "детоксов" — то это мода, не имеющая отношения к здоровью и медицине. Более того, они могут навредить",
— добавляет врач.
На сегодняшний день самой безопасной и положительно влияющей на здоровье остаётся средиземноморская диета.
"Главный источник белка в ней — это рыба. Для женщин по возможности лучше не употреблять в последний прием пищи. Потому что это может провоцировать отеки. Вы утром просыпаетесь — плюс 400 граммов",
— говорит Обложко.

Можно все!

Как говорят врачи, главное — сжигать калорий больше, чем потребляешь. Поэтому тем, кто ведет активный образ жизни и занимается спортом вряд ли придется следить за лишними кило.
"Если человек много двигается, то ему можно все: он может дерзко забегать в кондитерскую с криками: "Все на пол, это ограбление!" — и ему ничего не будет",
— заключает Обложко.
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Еда , Видео , Дарья Русакова , РИА Новости
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