Ешьте и худейте: 12 продуктов для стройной фигуры

Что бы такого съесть, чтобы похудеть — этот вопрос задают себе многие девушки. Особенно часто — когда лето на носу. А ведь ответ есть, причем он вовсе не сводится к саркастическому совету заклеить себе рот скотчем.

Творог

Этому продукту фитнес-гуру готовы петь дифирамбы круглосуточно. Это отличный продукт для того, чтобы перекусить после тренировки или на работе, если не успели взять ничего с собой. А если творогом поужинать, то организм отблагодарит вас поутру чувством легкости и уменьшившейся цифрой на весах. Дело в том, что творог усваивается довольно долго из-за содержащегося в нем белка казеина. Он восстанавливает мышцы после нагрузок и сжигает жир — нужно же откуда-то брать энергию на переработку продукта. Оптимальная жирность творога — 4-5 процентов. Тогда из него усваивается еще и кальций. За обезжиренным гнаться не надо, он менее полезен.

Ягоды

В первую очередь, речь идет о клубнике и чернике. Они помогают предотвратить увеличение веса благодаря высокому содержанию антоцианов (растительные пигменты, которые придают им яркий цвет — красно-оранжевый и сине-фиолетовый). Они обладают мощными антиоксидантными свойствами. Ешьте их свежими, добавляйте в каши или берите за основу ягодного коктейля. Летом делайте запасы на зиму, ведь в замороженном продукте тоже сохраняется большая часть полезных свойств.

Отварное мясо и рыба

Мясо — важная составлющая здорового рациона. Именно оно является самым богатым источников белков, необходимых нашему организму. Для желающих сбросить вес основным методом готовки должны стать варка (чтобы уменьшить количество калорий, которые при жарке на масле вам обеспечены) или приготовление на пару. Из видов мяса отдайте предпочтение индюшатине, курятине, крольчатине и нежирной говядине. А рыбу можно есть практически любую — это ик ачественый белок, и диетическое питание, и ценный источник Омега-3 кислот.

Фрукты

Основные: грейпфрут, ананас, яблоко и виноград. Грейпфрут можете добавлять и во фреш, и во фруктовый салат. Он занимает в списках жиросжигающих продуктов первое место. Ежедневно съедая по 100-150 граммов грейпфрута можно похудеть на несколько килограммов. Кстати, цитрусовые, в том числе грейпфрут, помогают перерабатывать мясо. Так что можете смело заканчивать им свой прием пищи. Ананас тоже занимает лидирующие позиции для снижения веса. Однако надо иметь в виду, что этот фрукт так же имеет свойство разжигать аппетит. Поэтому им не стоит злоупотреблять — ограничьтесь небольшими кусочками. Добавление всего трех яблок в ваш ежедневный рацион поможет потере веса. Когда хочется сладенького — ешьте виноград. Да, он калорийный, потому злоупотреблять не стоит. Зато намного полезнее конфет и пирожных.

Овсянка

Овсяная каша с повышенным содержанием клетчатки — идеальный завтрак для тех, кто хочет похудеть. Для более быстрого и устойчивого эффекта готовьте ее на воде (при необходимости добавьте чуть-чуть молока в самом конце готовки) и без масла.

Бобовые

Фасоль, горох, соя, чечевица, нут. Неважно, какие бобовые вы едите — зеленые, черные, красные, синие. Помочь сбросить лишние килограммы помогут все из них. Они имеют высокую питательную ценность. Кроме того, это один из самых простых способов увеличить потребление белка, который поможет долго поддерживать чувство насыщения.

Грибы

Грибы набирают все большую популярность в программах по снижению веса. Во многом это объясняется их низкой калорийностью. Наибольшей эффективностью обладают шампиньоны и вешенки. Шампиньоны, кроме того, способны регулировать уровень сахара в крови (что помогает предотвратить диабет) и баланс гормонов. Имейте в виду, что сушеные и жареные грибы более калорийны и полезных веществ в них остается немного.

Специи

Корица, острый перец, имбирь, куркума — многие специи помогают разогнать метаболизм и эффективнее сжечь жирочек на боках. Кроме этого, у приправ есть и другие плюсы. Некоторые из них укрепляют иммунитет, другие помогают отказаться от соли — если блюдо и так насыщенно и ароматно, то соль и не к чему. В результате меньше отеков, меньше дряблости, больше тонуса.

Орехи

Да-да, они способны влиять на жировые отложения и способствовать похудению. Они являются богатейшим источником белка, жиров, клетчатки. Орехи содержат большое количество калорий, но, как ни странно, являются источником жиров, которые способствует снижению веса. Так что используйте для перекусов арахис, миндаль, фундук, фисташки или грецкий орех.

Оливковое масло

Ученые доказали, что если оливковое масло использовать вместо соусов и салатных заправок, то вы начнете медленно, но верно терять лишние килограммы. В оливковом масле содержится самое большое количество полезных веществ по сравнению с другими маслами, оно практически полностью усваивается и благотворно влияет на организм. Лучше выбирать, конечно, оливковое нерафинированное экстра-класса.

Сельдерей

Считается мощным жиросжигающим продуктом. Оказывает положительное влияние на кожу, помогает уменьшить стрессовые проявления и др. Употрелять в пищу можно полностью — стебель, корень, листья. Так что когда захотите похрустеть чипсами за просмотром фильма, подумайте и —возьмите сельдерей. Сравните: 160 калорий против 14. Не хотите есть просто так, макайте его в пасту из нута (о бобовых мы говорили выше). Или сделайте смузи из сельдерея, оугрца, яблока.

Напитки

Это, конечно, вода, а также зеленый чай и красное вино. Количество воды зависит от потредностей организма, но минимум это 1,5-2 литра в день. За полчаса до еды выпивайте стакан воды. И утром, после того как проснулись, тоже пейте сткан теплой воды (чтобы заработал желудок). Зеленый чай стимулирует процесс метаболизма и предотвращает развитие раковых клеток. Пять чашек зеленого чая в день помогут сбросить до 90 калорий. Помогает похудеть и чай пуэр. Красное вино богато микроэлементами, считается одним из лучших антиоксидантов. Но главное — не переусердствовать. Врачи считают нормой ежедневного употребления для женщин один бокал красного вина (120-150 граммов).