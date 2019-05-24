Южная курортная еда: что можно есть без риска

Вареная кукуруза, чурчхела, чебуреки, пирожки, мацони, манная каша в столовке на берегу моря, суп-харчо и солянка: что на южных курортах можно есть самому, а что давать детям?

"Домашние" пирожки

Стандартное для российского юга оборудование точки с пирожками выглядит так: маленькая скамейка для продавца и в качестве прилавка — небольшая тележка, заполненная "свежими, только сегодня пекла" пирожками. В реальности сказать, как давно эти пирожки пекли и из чего сделана начинка, без помощи лаборатории невозможно. Уличные пирожки — своего рода "гусарская рулетка": в какой момент выстрелят, неизвестно. Можно есть неделю без проблем, а можно с первого раза отравиться и чудом выжить. Лучше не рисковать и тем более не давать уличные пирожки маленьким детям.

Вареная кукуруза

Относительно безопасное блюдо. Основная проблема здесь — что мы не знаем, чистые ли у продавцов руки. По кукурузе видно, насколько давно ее варили (зерна должны быть распаренными, а не сморщенными). В целом можно есть без опаски.

Чурчхела

"Чуучрхеееллла, Кукурузааааа, Сааахххааарнаая тррууубоччка…Пахлава медовая, пиворыбаааа, горяяячие чебуреки!" Кто летом не лежал на пляже и не слышал эти завывания разносчиков еды, тот не жил в России. Однако стоит знать, что чурчхелу на курортах для туристов давно не готовят так, как "для себя" — уваривая виноградный сок и макая в него орехи, так что на срезе раньше можно было видеть слои, как на срезе дерева. Такая чурчхела сохла по два месяца и была плотной — не разгрызешь. Сегодня для скорости и дешевизны чурчхелу неизвестно из чего — у каждого повара свой проверенный рецепт. Одно можно сказать: бактерий на чурчхеле — воз и маленькая тележка. Покупая на юге такие лакомства с приставкой "домашняя", стоит быть готовым к тому, что делалось это все в антисанитарных условиях в грязном тазике и в процессе было обсижено мухами. Случаи, когда от чурчехлы тошнило даже взрослых крепких туристов, исчисляются десятками.

Мороженое

Если оно не "домашнее", а сделано на комбинате и не было разморожено и заморожено снова (нет кусков льда), можно есть.

Пиво-рыба-раки

Ребенку вы такое вряд ли дадите, и правильно. Рискуйте только своим здоровьем. И помните, что рыба, которая хранилась с нарушением температурного режима, может вызвать отравление гистамином — токсином, продуцируемым у рыб бактериями. Он не разрушается при нормальной температуре варки и приводит к типу пищевого отравления, известному как "отравление скумбрией", с тошнотой, одышкой и отеками лица и языка.

Медовая пахлава

Слоеное тесто с сахаром. По оригинальному рецепту нужен мед и орехи, но первого не будет вообще, а второго очень мало. Зато и отравиться практически невозможно. Если, опять же, продавец не похватал пахлаву грязными руками после похода в туалет.

Готовая шаурма

Шаурма вообще продукт опасный, но покупать ее уже готовой и завернутой с рук на пляже — верная дорога к "белому другу". Лучше не полениться, выйти с пляжа и дойти до ларька, где чернобровый юноша настругает горячего мяса в шаурму прямо на ваших глазах.

Мацони и сыр

Мацони долго не стоит, поэтому купить его можно только с утра на рынке. Обычно это вкусно и безопасно. Как и южные сыры.

Горячие чебуреки

Возраст их неизвестен, но покупают их много, так что обычно товар не залеживается. Качество начинки, конечно, оставляет желать лучшего, но не хуже, чем в готовых пельменях. В целом чебуреками народ травится значительно реже, чем, скажем, чурчхелой. Основной вред от чебуреков приносит старое масло, в котором их пережаривают — доказано, что многократно используемое для жарки масло становится канцерогенным. Важно, чтобы мясо внутри чебурека (или то, что выдается за мясо) не было полусырым. Ведь мясо птицы часто заражено бактериями кампилобактер, вызывающих острый гастроэнтерит.

Салат из свежих овощей