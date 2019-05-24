Роскачество составило рейтинг лучших творожных сырков

Проверку прошли 29 популярных марок, производящих лакомство.

Специалисты тщательно изучили состав продукции и его соответствие требованиям безопасности. Сырки исследовали на содержание консервантов, загустителей, антибиотиков и микроорганизмов, а так же оценили их органолептические свойства (внешний вид, вкус, цвет, запах и консистенция). Лучшими продуктами были признаны продукты «Коровка из Кореновки» и «Ностальгия».

Эксперты Роскачества напомнили о правилах хранения сырков: надежнее всего держать их в морозильной камере и размораживать за полчаса до употребления.