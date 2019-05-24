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Диетологи рассказали, как выбрать безопасную шаурму 

Рамблер 16 часов назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты и врачи рассказали, как правильно выбирать шаурму. Этим популярным летним блюдом легко отравиться и навредить здоровью.
Медики считают шаурму более полезной, чем другой фаст-фуд, но есть ее лучше без масла. С точки зрения сбалансированного правильного питания, блюдо обладает всеми необходимыми компонентами: куриным мясом, овощами и некалорийными соусами.
"Производители шаурмы стараются добавлять в нее как можно больше масла, но можно попросить их этого не делать. А еще на кончиках шаурмы тесто обычно перекручивают несколько раз, и если это кончик выкинуть и съесть основную часть, то получите все необходимое — белок, углеводы и клетчатку", — заявил диетолог.
По словам врачей, большинство оправдывают свою любовь к фаст-фуду тем, что поблизости не было ничего для здорового питания. Они считает, что это неправда, так как в любой сети быстрого питания можно найти куриные филе и есть их без панировки, а в качестве гарнира выбирать овощные салаты.
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