Еда на работе: как не отощать и не ожиреть

Чтобы не набирать лишние килограммы и не страдать от приступов голода, необходимо грамотно распределять питание в течение всего дня, считают диетологи. Первое правило — есть не меньше трех раз в день и не пропускать завтрак, пишет РИА «Новости».

Правильную работу организма поддержит сбалансированный обед с овощами, злаками и белками. Если же на полноценный обед нет времени, помогут перекусы кисломолочными продуктами без сахара, несладкими овощами и фруктами.

Не все специалисты поддерживают распространенное мнение о безусловном вреде фаст-фуда. В ресторане быстрого питания всегда можно взять питательный и богатый витаминами овощной салат, а в шаурме с точки зрения правильного питания есть все необходимое — куриное мясо, овощи и некалорийные соусы.

Поможет пережить рабочий день и «правильный» бутерброд. Намажьте на отрубной хлеб мягкий творог вместо масла, положите кусок буженины или курицы и болгарский перец — и сытость и хорошее настроение вам обеспечены. Плюс никаких угроз весу.

Многие офисные работники почему-то считают своим долгом поглощать в течение дня большое количество кофе. Возможно, это способствует имиджу, но уж никак не здоровью. Чтобы не набирать лишних калорий, диетологи просят выпивать не больше чашки кофе в день, особенно, если в напиток добавляются сливки.

Опасность для здоровья (а также веса и фигуры) представляют мифы о «полезных» продуктах, непонятно как укоренившиеся в сознании многих. Оказывается, вместо пользы могут принести лишние килограммы и проблемы со здоровьем сладкие йогурты, мороженое, хлопья, крупы, цельное молоко.

«Ужин отдай врагу», учили древние, и были в принципе правы. Но мучиться аппетитом перед отходом ко сну тоже вредно, поэтому спасет чашка молока с булочкой. Специалисты советуют не заменять в ужин молоко кефиром: он вызывает выброс инсулина, а это фактор набора лишнего веса.

И еще очень важно сжигать больше калорий, чем их поступает в организм. Чем больше движения и физических нагрузок, тем меньше риска не влезть в служебный костюм или любимые джинсы.