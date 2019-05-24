6 опасных продуктов, которые не стоит брать на пикник

Чтобы вместо отдыха на природе не оказаться в больничной палате, важно соблюдать несложные правила. Какие именно, рассказала д. м. н., руководитель лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома Светлана Шевелева.

Худший выбор

Есть несколько продуктов, при неправильном приготовлении и хранении которых велик риск заболеть.

Парное молоко, не прошедшее термическую обработку. Оно может содержать возбудителей тяжелых заболеваний, например, сальмонеллеза.

Мясо, блюда из фарша слабой прожарки. Особую опасность представляют неправильно приготовленные блюда из курицы. Птица — основной источник сальмонеллы. Поэтому, отправляясь на пикник, следует покупать мясо в проверенных торговых точках, лучше всего выбирать говядину. Нельзя употреблять вяленую и копченую рыбу домашнего приготовления, в большинстве случаев она не проходит качественную обработку, ее употребление может привести к заражению ботулизмом.

Гарниры из круп и овощей. Если собираетесь на шашлыки и хотите накануне вечером отварить, например, рис, хорошо остудите его и уберите на ночь в холодильник. До поездки упакуйте в герметичный контейнер. Перед употреблением обязательно разогрейте до температуры не ниже 70 градусов.

Домашние салаты из овощей, мяса. Чем больше времени проходит с момента приготовления, тем выше риск заболеть. Особенно это касается пищи с майонезом.

Кондитерские изделия с кремом, приготовленные дома или в мини-пекарнях. Срок годности этих продуктов небольшой даже при соблюдении условий хранения. Продукция больших хлебозаводов представляет меньшую опасность, так как контроль качества на таких предприятиях выше.

Домашняя консервация, особенно купленная с рук. В первую очередь это грибы и некислые овощи.

Когда бежать к врачу

Чаще всего отравление проявляется в виде вспышек заболевания. Иными словами, пострадавших несколько — это люди, которые ели одну и ту же пищу. Если речь идет о сальмонеллезе, то признаки заражения могут возникнуть уже через 2 часа после еды, но чаще инкубационный период составляет 6−18 часов.

При заражении кишечной палочкой симптомы дают о себе знать через день-два, а при ботулизме период развития болезни длится от 3 часов до 2 недель. Признаки: боль в животе, тошнота, рвота. При сальмонеллезе возможен озноб, повышение температуры до 38−39 градусов.

Первая помощь

Если речь идет о микробном отравлении, решить проблему возможно в домашних условиях. Пострадавшему необходимо сделать промывание желудка. Желательно повторить процедуру 3−4 раза. После этого дать энтеросорбент (препарат для быстрого выведения токсинов). Важно восполнить потерю жидкости в организме, она возникает после промывания желудка. Лучше всего дать пострадавшему теплый чай, желательно зеленый. Если, несмотря на принятые меры, состояние не улучшилось, требуется обратиться к врачу. Скорее всего, это не микробное отравление, а бактериальная инфекция.

Правила безопасного пикника

Чтобы не заболеть, необходимо соблюдать несколько правил.

Для перевозки еды к месту пикника используйте сумку-холодильник. Вся пища должна быть герметично упакована, готовые блюда необходимо держать отдельно от сырых продуктов.

Режьте сырое мясо можно только отдельным ножом. Нельзя использовать посуду, в которой мариновался шашлык, для приготовления другого блюда, например, салата.

Берите с собой бутилированную воду — пить из источников, колодцев опасно.

Запаситесь одноразовой посудой. Если предпочитаете фарфоровую, возьмите достаточное количество столовых наборов, чтобы не использовать тарелку или чашку дважды.

Не забудьте взять бумажные полотенца, влажные салфетки, моющие средства.

Важно: в группе риска — дети до 14 лет и пожилые люди. Чаще всего от пищевого отравления страдают малыши до 3 лет. Для них на пикник лучше брать привычную еду.