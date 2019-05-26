Диетолог: шаурма может стать достойным перекусом

Шаурму посчитали полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания. Об этом рассказал врач-диетолог Сергей Обложко. Эксперт также обозначил две проблемы — большое количество масла и теста на концах шаурмы, отмечает РИА Новости.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева также отметила, что если шаурма приготовлена своими руками, то она может быть хорошим перекусом, пишет НСН.

"Я не доверяю точкам фастфуда, иногда вызывают опасения санитарные условия, в которых готовятся такие продукты, соусы могут содержать большое количество консервантов. Мясо, которое используется для приготовления шаурмы, иногда сомнительного качества и свежести", — пояснила свою точку зрения диетолог.