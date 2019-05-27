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Названы лучшие томатные соки 

Lenta.ru + ещё 4 5 часов назад
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование томатного сока. В нем приняли участие образцы семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal.
Специалисты проверяли образцы по более чем 40 параметрам, включая соответствие заявленному образцу, безопасность, наличие крахмала и пестицидов. При этом они закупали образцы в магазинах, а не получали со склада или напрямую с производства.
Продукция двух торговых марок — «4 сезона» и «Добрый» — не может называться соком, поскольку имеет недостаточное содержание растворимых сухих веществ. Однако все исследованные образцы сделаны из томатов.
«Для томатов не характерно содержание крахмала, его обнаружение свидетельствует о вероятном добавлении в качестве загустителя. Это не запрещено техническим регламентом, но обязательно должно быть отражено в маркировке. Необходимость использовать загуститель также является признаком сырья невысокого качества»,
— приводятся слова специалиста экспертного центра «Росконтроля» Елены Менячихиной.
В соках «Добрый» и «Дары Кубани» был выявлен антигрибковый препарат пропамокарб, в Noyan и «Удачном» — плесени (и там, и там — в небольших и не опасных для организма количествах). ВО всех соках содержится небольшое количество нитратов. Консерванты нигде обнаружены не были.
По итогам исследования в список товаров с замечаниями внесены соки «4 сезона», «Добрый», «Удачный» и Santal. Noyan, «Каждый день» и «Дары Кубани» рекомендуются к употреблению.
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