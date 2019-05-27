Чем вредны твердые сыры

Сыр — любимый деликатес большинства людей, в пользе которого не возникает обычно никаких сомнений. Сыр присутствует в меню и детей, и приверженцев диет. Но на самом деле сыры далеко не так безвредны, как принято считать, особенно твердые.

Во-первых, твердые сыры очень калорийны, от 340-350 («Маасдам», «Гауда», «Голландский») до 400 ккал («Чеддер», «Грюйер»). Поэтому для тех, кто не желает поправиться, следует контролировать количество сыра в дневном рационе.

Во-вторых, эти сыры отличаются большой жирностью. Они на 70% состоят из молочного жира. И являются тяжелым испытанием для пищеварительного тракта, особенно детского.

В-третьих, в твердых сырах содержится много соли, ее добавляют для того, чтобы обезопасить продукт от развития бактерий. А человеку достаточно всего 2-3 г соли в день. Поэтому не стоит неумеренно есть сыр, ведь соль поступает к нам и с другими продуктами.

В-четвертых, следует помнить и о холестерине, который в избытке содержится в твердых сырах. Излишне говорить о его вреде для здоровья, ведь холестерин — причина множества сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, стоит сказать отдельно о сырах с плесенью. Они опасны для людей с грибковыми заболеваниями, аллергией и проблемами кожи, ведь даже полезная плесень все равно остается грибком. И совсем противопоказаны беременным и кормящим женщинам. В противном случае такой сыр может вызывать жар и рвоту, даже выкидыш, стать причиной патологий у младенца.