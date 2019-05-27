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Росконтроль назвал лучшие бренды томатных соков 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Томатные соки брендов Noyan, "Каждый день" и "Дары Кубани" признаны лучшими в своей категории в результате исследования специалистами экспертного центра Всероссийского союза потребителей Росконтроль. Единственным напитком прямого отжима является сок Noyan.
Эксперты исследовали семь брендов соков: Noyan, Santal, "4 сезона", «Удачный», "Добрый", "Каждый день" и "Дары Кубани". Образцы проверили по более чем 40 параметрам. Во всех исследуемых брендах было найдено небольшое количество нитратов. Консерванты не были обнаружены. В напитках "Добрый" и "Дары Кубани" специалисты выявили антигрибковый препарат пропамокарб, в Noyan и "Удачном" — плесени в не опасных количествах.
Замечания были вынесены сокам Santal, "4 сезона", "Добрый" и "Удачный". Продукция "4 сезона" и "Добрый" не может называться соком.
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