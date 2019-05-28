Факты и мифы о майонезе

28 мая, празднуют день рождения майонеза — одного из самых популярных в нашей стране соусов.

В этот день в 1756 году во французском городе Маон впервые смешали майонез. А дело было так… В ходе Семилетней войны (1756-1763), когда англичане оккупировали французские земли, в войсках герцога Ришелье возникла проблема с продовольствием. Из всех продуктов остались только растительное масло, яйца и лимоны. Повар решил смешать эти ингредиенты, в результате чего получился на редкость вкусный соус, который назвали «mayonnaise», то есть «маонским», так как французское написание названия города Маон, где все это происходило, — «Mahon».

В день рождения популярного соуса предлагаем вам познакомиться с фактами и мифами о нем.

1. Приверженцы здорового образа жизни обходят его стороной, а любители плотно поесть добавляют его практически в любое блюдо. Майонез — это холодный калорийный соус, для приготовления которого используют растительное масло, яичные желтки, уксус (лимонный сок), сахар, соль, горчицу и приправы.

2. Распространено мнение, что майонез вреден для организма. Это неверно! На 60% он состоит из растительного масла. Для улучшения пищеварения необходимо употреблять по столовой ложке масла в день. Вы можете выпить эту ложку? А майонез обеспечит вас необходимой дозой масла.

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3. Чем больше желтков содержит домашний майонез, тем он вкуснее. Однако срок годности такого соуса в разы сокращается, также он быстрее теряет свои вкусовые качества.

4. У майонеза есть весьма положительное действие: он способствует усвоению пищи, что крайне важно для работоспособности и хорошего самочувствия. Однако это касается только домашнего майонеза. Магазинные соусы все-таки могут быть вредными, так как в процессе их приготовления используются ароматизаторы, загустители, стабилизаторы, синтетические консерванты и усилители вкуса. Поэтому лучше готовить домашний соус на своей кухне.

5. Сегодня белый соус распространен и любим во всем мире. Например, в Бельгии его добавляют практически в каждое блюдо, начиная от овощных салатов и заканчивая мясными деликатесами. В Австралии принято подавать салат из яблок, сладкого перца и корня сельдерея, который в обязательном порядке сдабривается майонезом. Итальянцы любят нарезанные помидоры, смешанные с майонезом. Также они готовят с ним мясные, овощные салаты и спагетти. Французы приправляют холодным соусом улитки — это блюдо считается особым деликатесом. А голландцы, в свою очередь, макают картофель фри только в майонез.

6. Оригинальный майонез, приготовленный по классическому рецепту, содержит только желтки и растительное масло. Поэтому настоящий майонез не подходит для запекания продуктов, так как при нагревании он распадется на свои составляющие.

7. Многие покупатели, выбирая майонез, в первую очередь обращают внимание на наличие в составе порошка яичного желтка. Этот ингредиент может повлиять на здоровье, потому что содержит достаточно много холестерина. Тем не менее, сейчас существует множество видов майонеза, в которых порошок яичного желтка либо полностью отсутствует, либо заменен безопасным для здоровья аналогом.

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8. Майонез, приготовленный промышленным способом, часто сильно отличается от домашнего по составу и вкусу. Тут главные цели — уменьшить себестоимость, увеличить прибыльность и срок хранения. Поэтому часто используются самые дешевые ингредиенты, добавляются консерванты и применяются различные маркетинговые приемы вроде добавления оливкового масла без упоминания о его количестве и качестве.

9. История любви советских людей к майонезу уходит корнями в 30-е годы, когда товарищ Микоян съездил в Штаты для обмена опытом и вместе с консервированным горошком привез оттуда линии для промышленного производства майонеза фабричного — крайне дешевого и калорийного продукта.

10. Майонез — просто один из многих в мире соусов, придуманный для того, чтобы заправлять некоторые салаты и сопровождать холодные блюда. Но современное его распространение и доступность, помноженная на не всегда высокий уровень кулинарных знаний, привели к тому, что майонез (маянез, маянезик, мазик, майо и т.п.) стал своеобразным мемом в интернете и символом небрежной домашней готовки, когда не важно сочетание продуктов, их качество, свежесть и технология приготовления: любые недостатки заливаются майонезом и выкладываются в сеть для обмена опытом.

11. Наряду с привычкой заливать майонезом (или тем, что так называется, согласно надписи на упаковке) все подряд, есть и другая крайность — неприятие майонеза вообще в каком бы то ни было виде. Такие люди испытывают отторжение уже при одном упоминании соуса. Это, конечно, перегиб, потому что есть блюда, где майонез вполне уместен.

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12. Помимо употребления внутрь, майонез можно употреблять наружно… В майонезе удивительно удачное для воздействия на кожу сочетание веществ: жиры смягчают кожу, раствор соли способствует ее гидратации, лецитин яичного желтка — отличный активатор и «омолодитель», уксус слегка разрыхляет кожу и способствует проникновению в нее препарата, сообщает коже кислую реакцию, чем обеззараживает ее; небольшое же количество содержащейся в майонезе горчицы вызывает усиленный прилив крови к коже и местное ускорение обмена веществ.