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Кабмин запретил госучреждениям закупать иностранные вина 

360tv.ru + ещё 4 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Заграничное вино за бюджетные деньги в России покупать больше не будут. Правительство ограничило госзакупки импортного вина, чтобы поддержать отечественных производителей. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства.
Данное ограничение коснется только госзакупок. На импортные вина в коммерческом секторе (продажа в магазинах и предприятиях общепита) оно распространяться не будет.
«В целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина», — говорится в документе.
Правительство может вводить подобные ограничения на основании федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Ранее Медведев подписал постановление об ограничении закупок промышленных и сельскохозяйственных товаров, сырья и продовольствия из Украины.
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