Названы правила выбора безопасного мороженого

Специалисты Роскачества дали советы по выбору хорошего мороженого. По их словам, в первую очередь нужно обращать внимание по этикетку и содержание молока или сливок в продукте: оно не должно быть ниже 40 процентов. Об этом говорится в сообщении организации.

Мороженое относится к молочным составным продуктам, поэтому в его основе должны быть молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Жирность молочного мороженого должна быть не более 7,5 процента, сливочного — от восьми до 11,5 процента, пломбира — от 12 до 20 процентов. По словам специалистов, купить мороженое без стабилизаторов не получится, так как они позволяют продукту держать форму.

Безопасными для здоровья считаются стабилизаторы и загустители альгинат натрия, каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцеллеран, камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, ксантановая камедь, камедь тары, пектин, целлюлоза, карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль, крахмал окисленный, эфир крахмала и натриевой соли октенил-янтарной кислоты, желатин, агароид и казеинат натрия. Натуральными стабилизаторами являются агар-агар или желатин.

Если на шоколадной глазури есть белый налет, то это говорит о неправильном хранении или неоднозначном составе, сообщили в организации. Настоящее мороженое тает медленно и одновременно с глазурью. Специалисты добавили, что от качественного продукта после того, как его достали из морозилки, кусочки должны «откалываться». Если мороженое покрыто кристаллами льда, это свидетельствует о его повторной заморозке.

Ранее экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование шоколадной пасты и нашел в продуктах «Бурешка», «То, что надо!» и «Шоколадные реки» нарушения. Например, в пасте «То, что надо!» было повышенное содержание плесени, в «Бурешке» — большое количество токсичных элементов. Рекомендованными к покупке оказалась только Nutella и Fine Life.