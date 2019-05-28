Стало известно, как выбрать безопасное для здоровья мороженое

Специалисты из "Роскачества" определили, какое мороженое может считаться безопасным для здоровья.

Эксперты отметили, что в первую очередь нужно обращать внимание на состав и содержание молока или сливок в продукте% их должно быть не менее 40%. В составе правильного мороженого должны быть сливки или молоко, жирность молочного мороженого не должна превышать 7,5%, сливочного от 8% до 11,5%. Пломбир — от 12% до 20%.

К сожалению, невозможно приобрести мороженое, не содержащее в составе стабилизаторов, так как именно благодаря этому продукт держит форму. Безопасными считаются стабилизаторы и загустители альгинат натрия, каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцеллеран, камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, ксантановая камедь, камедь тары, пектин, целлюлоза, карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль, крахмал окисленный, эфир крахмала и натриевой соли октенил-янтарной кислоты, желатин, агароид и казеинат натрия.

Агар-агар или желатин также считаются натуральными стабилизаторами.