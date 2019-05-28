Чем гранат опасен для здоровья

Гранатом принято называть плод гранатового дерева, произрастающего преимущественно в странах с теплым климатом. Он обладает толстой и достаточно твердой кожурой, под которой прячутся семена, покрытые мягкой и сочной мякотью.

Именно эта мякоть и является наиболее полезной частью плода, предназначенной для употребления в пищу.

О пользе граната рассказано очень много, но нельзя забывать и о том, что в некоторых случае он может нести опасность для здоровья человека.

Сок граната содержит органические кислоты

Если вы когда-нибудь пробовали плод гранатового дерева, то наверняка помните, что его семена очень сочные. В то же время в этом таится и опасность, ведь сок граната содержит в своем составе целый комплекс органических кислот, в том числе лимонную, винную, янтарную и борную кислоту. В результате все они будут негативно влиять на состояние вашей ротовой полости, а также пищеварительной системы.

В первую очередь гранат может быть опасен для тех, кто обладает повышенной чувствительностью зубов. Ведь содержащиеся в соке граната кислоты способны повредить эмаль зубов и ослабить дентин. Поэтому если ваши зубы очень сильно реагируют на внешние раздражители (например, горячее, холодное или сладкое), то от употребления плодов гранатового дерева лучше отказаться. Кроме того, многие врачи советуют после того, как вы съели гранат прополоскать рот и ни в коем случае не чистить зубы.

Что же касается сока, то пить его можно только в свежевыжатом виде и после того, как вы разбавите его чистой водой в соотношении один к двум или один к трем. Аналогичные рекомендации относятся и к людям, которые имеют различные заболевания пищеварительной системы, к примеру, гастрит. Насыщенный кислотами сок граната способен привести к раздражению слизистой оболочки желудка. Употреблять этот плод в пищу не стоит и тем, кто страдает от геморроя и проблем со стулом.

Опасность использования кожуры граната для приготовления лекарств и блюд

В интернете можно встретить различные рецепты «целебных» настоек или порошков, которые готовят путем отваривания кожуры плодов гранатового дерева или же ее высушивания. Стоит отметить, что их нельзя употреблять в пищу, ведь кожура такой ягоды содержит в своем составе различные токсины, в том числе алканоиды и изопеллетиерин. Эти вещества могут нести серьезную опасность для человека и способны вызвать отравление, основными симптомами которого является головокружение, тошнота, нарушение зрительной функции, слабость. В этом случае следует незамедлительно обратиться к врачу для оказания медицинской помощи.