Стейк с кровью в России оказался под запретом

В российских ресторанах действительно запрещены стейки с кровью, однако Роспотребнадзор на практике пока никого не штрафовал за их приготовление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров России, общественного омбудсмена в сфере индустрии гостеприимства Игоря Бухарова.

По его словам, то, что пока не было наложено ни одного штрафа, не означает, что у ведомства нет такой возможности. Как отметил Бухаров, Роспотребнадзор больше года назад получил право осуществлять контрольные закупки.

«При такой-то закупке и можно измерить температуру стейка и при желании выставить немалый штраф»,

— пояснил он. Бухаров пояснил, что по нормам СанПина, вторые горячие блюда при раздаче должны иметь температуру не ниже 65 градусов, в то время как температура стейка medium rare — 60 градусов, а rare — 55 градусов.

Согласно действующим нормам КоАП, за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к общепиту грозит административное наказание от штрафа в пять тысяч рублей до приостановления деятельности предприятия на срок до 90 суток.