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Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии 

Российская Газета + ещё 11 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Сразу скажем, достойным Знака качества оказался фарш только от одного производителя — из Свердловской области.
В продукте двух известных брендов эксперты нашли патогенные для человека бактерии листерии, вызывающие такое заболевание, как листериоз.
Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок — из Московской и Челябинской областей. Причем в последнем — их в 20 раз больше, чем допускается.
Проверку на свежесть прошла продукция только восьми брендов.
В составе фарша, по ГОСТу, должно быть мясо без костей, сухожилий, хрящей, кровяных сгустков и пленок грубой соединительной ткани. Однако в фарше двух торговых марок найдено высокое содержание жировой и соединительной ткани и еще двух — жилы и грубая соединительная ткань. В фарше одного бренда было повышенное содержание жира.
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