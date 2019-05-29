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Назван лучший липовый мед 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование липового меда. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».
Эксперты проверили продукцию шести брендов: «Берестов А. С. / Башкирхан», «Медовая долина», «Пчелкин мед», «Медовая Кубань», «Призвание — пчеловод», Darbo.
Отмечается, что одним из показателей безопасности для меда является массовая доля 5-гидроксиметилфурфураля (ГМФ). В меде «Призвание — пчеловод» уровень ГМФ оказался повышен.
Основной показатель натуральности, зрелости и биологической активности меда — диастазное число. Оно оказалось низким у образцов «Пчелкин мед», «Медовая Кубань», «Призвание — пчеловод».
В итоге «Пчелкин мед» добавлен в список товаров с замечаниями, а «Медовая Кубань» и «Призвание — пчеловод» отправились в черный список.
Рекомендован к покупке мед только трех марок: «Берестов А. С. / Башкирхан», «Медовая долина» и Darbo.
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Еда , Lenta.ru
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