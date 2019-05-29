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Названа цена подмосковной клубники в этом сезоне 

РИАМО 13 минут назад
Фото: РИАМО
Цена за килограмм подмосковной клубники в этом году составит 250-300 рублей, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
По его словам, сбор ягоды в подмосковных хозяйствах стартует в первой декаде июня. В регионе насчитывается восемь крупных производителей клубники, из них товарную ягоду выпускают шесть.
«Ориентировочная цена на подмосковную клубнику будет варьироваться от 250 до 300 рублей»,
— сказал Разин.
Он добавил, что клубнике в открытом грунте требуется много солнца, которого этой весной в избытке. Поэтому в текущем сезоне сбор урожая начнется немного раньше обычного.
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Еда , Андрей Разин , РИАМО
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