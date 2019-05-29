Какие продукты покупают только богатые люди

Молоко есть, пожалуй, в любом холодильнике. Этот продукт входит в любые диеты, и именно с молока начинают знакомство с едой дети. В магазинах всегда есть большой выбор молока, но как насчёт покупки молока по цене 43 доллара за литр? Такое дорогое молоко производится в Японии. Компания Nakazawa уверят, что их продукт — самый вкусный и полезный. Оно забирается у коров лишь раз в неделю на рассвете, когда концентрация мелатонина в молоке максимальна. Употребление такого молока позволяет не просто получить удовольствие, но и наладить сон, улучшить иммунитет и замедлить старение.

Смотрите видео и узнайте о других продуктах, позволить себе которые могут только богачи.