В какой российской сети продукты дешевле

По данным Росстата за 2018 год, россияне тратят на продукты питания более 30% семейного бюджета. Ежегодно проводятся разные исследования на тему того, какие из российских сетей предлагают покупателям возможность купить еду наиболее дешево.

От "Ашана" до "Азбуки вкуса"

В разных городах бывают свои маленькие дешевые магазинчики "у дома", но если говорить о больших торговых сетях, то самую дешевую продуктовую корзину на год в 2016 году можно было собрать в "Ашане": стоимость тонны разнообразной еды в этом супермаркете равнялась 65 753 рублям. Тот же набор продуктов обходился в 94 747 рублей в сети "Магнит" , в 95 508 рублей в "Пятерочке", в 103 846 рублей в "Карусели", 109 034 — в "Магнолии", 111 333 рубля в "Перекрестке" и в 185 075 рублей — в "Азбуке вкуса".

2019 год В 2019 году исследователи сравнили стоимость продуктовой корзины, в которую вошли 10 продуктов из числа самых популярных. В корзину попали: литр молока «Простоквашино» 2,5% жирности; 180-граммовая пачка сливочного масла «Крестьянское» и литр подсолнечного масла «Золотая семечка»; 500 г. спагетти «Макфа» ; 1 литр апельсинового сока Rich, чёрный чай Greenfield Golden Ceylon (пачка 100 г.) и сладкое: шоколад «Alpen Gold Черника с йогуртом» (90 г.), жевательная резинка Orbit 13,6 г. и шоколадный батончик Snickers, 50 г. Обойдя магазины основных торговых сетей, исследователи пришли к выводу, что наиболее дешево купить этот набор можно в сети "Магнит" (676 рублей). В "Пятерочке" та же корзина стоила уже 699 р.50 коп, в "Дикси" — 725 р.87к., в "Магнолии" — 731р.40коп.

И снова самым дорогим из "массовых" магазинов оказался "Перекресток" — здесь набор тех же самых продуктов обошелся покупателю в 762 руб. 34 коп.

Впрочем, как отмечается в исследовании, отдельные товарные позиции могут быть дороже в "Пятерочке" и дешевле в "Перекрестке". Зависит от акций и конкретных продуктов.