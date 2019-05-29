Еда, приготовленная на газу и электроплите: чем она различается

Сегодня поменять газовую плиту на электрическую — пара пустяков. Однако обладатели агрегатов, работающих на газу, не торопятся от них отказываться. Казалось бы, электричество намного безопаснее газа. Но сторонники газа утверждают, что пища, приготовленная на газовой конфорке, разительно отличается от той, которая была приготовлена посредством электричества.

Газ против электричества

По мнению большинства поваров, самой вкусной пищей является пища, приготовленная на открытом пламени: в печи или на костре. Тот, кто хоть раз пробовал кашу или суп из русской печки, это подтвердят. Газ же по своим характеристикам, несомненно, больше приближен к такому огню, чем электричество.

К тому же газовая конфорка нагревается гораздо быстрее, чем электрическая, а, значит, и время теплового воздействия на продукты при использовании газа значительно сокращается. А чем меньшей обработке подвергается тот или иной продукт, тем больше полезных веществ в нем сохраняется. Именно поэтому, как утверждают гурманы, пища, приготовленная на газу, более здоровая, чем та, что сошла с электрической конфорки.

Кроме того, по словам экспертов, контролировать и регулировать температуру блюд с помощью газовой плиты намного проще, чем с помощью электрической. Ведь пламя мы прекрасно видим. Конечно, данный факт для опытных поваров имеет огромное значение. Например, стоит всего немного пережарить говяжью печень, и та станет твердой и совсем невкусной.

Духовые шкафы

А вот что касается духовых шкафов, то их производители отдают лидерство электричеству. Дело в том, что в газовых духовках нагрев осуществляется преимущественно снизу, поэтому тепло внутри шкафа распределяется неравномерно. Это обстоятельство, несомненно, может значительно подпортить вкус блюда, а также сделать еду вредной. Электрическая же духовка обычно устроена таким образом, что, к примеру, тушка курицы или пирог пропекаются одинаково со всех сторон.

Газ вызывает рак

Однако, по мнению ученых, отдавать предпочтение газовым плитам не стоит. Так исследователи из научно-технологического университета в Норвегии выяснили, что еда, приготовленная на газовой конфорке, крайне вредна для здоровья. Дело в том, что при сгорании газ выделяет токсичные вещества, которые оседают на пище и отрицательно сказываются на состоянии нашего организма. Причем, уровень продуктов горения, образующихся при использовании газовых плит, в 4-10 раз выше, чем при использовании электрических аппаратов.

Международное агентство по изучению онкологических заболеваний подтвердило, что вредные частицы, образующиеся в процессе приготовления пищи на газовых горелках, могут стать причиной возникновения злокачественных опухолей. Именно поэтому эксперты советуют всем обладателям газовых плит во время их использования включать вытяжку.