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Ученые обнаружили новые свойства клюквы 

Yellmed 4 часа назад
Фото: Yellmed
В клюкве большое количество антиоксидантов. Но теперь специалисты выяснили, что ягода обладает и антибактериальными свойствами. Ученые из Канады выделили особые вещества, способные бороться с рядом бактерий, пишет meddaily.ru со ссылкой на Lab Manager.
Исследователи обнаружили: проантоцианиды увеличивают чувствительность патогенов к небольшим дозировкам антибиотиков. Кроме этого, у бактерий не развивается к ним устойчивость.
Эффект достигается благодаря тому, что возрастает проницаемость стенок бактерий и антибиотикам проще попасть внутрь патогенов. Выделенное из клюквы вещество также способствует медленному выведению антибиотиков. Исследователи планируют провести испытания на животных.
Ранее Yellmed писал о том, что российские ученые изобрели новый антибиотик.
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