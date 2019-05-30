Ученые обнаружили новые свойства клюквы

В клюкве большое количество антиоксидантов. Но теперь специалисты выяснили, что ягода обладает и антибактериальными свойствами. Ученые из Канады выделили особые вещества, способные бороться с рядом бактерий, пишет meddaily.ru со ссылкой на Lab Manager.

Исследователи обнаружили: проантоцианиды увеличивают чувствительность патогенов к небольшим дозировкам антибиотиков. Кроме этого, у бактерий не развивается к ним устойчивость.

Эффект достигается благодаря тому, что возрастает проницаемость стенок бактерий и антибиотикам проще попасть внутрь патогенов. Выделенное из клюквы вещество также способствует медленному выведению антибиотиков. Исследователи планируют провести испытания на животных.

Ранее Yellmed писал о том, что российские ученые изобрели новый антибиотик.