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Ученые опровергли вред красного мяса 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: depositphotos.com
О вреде и пользе красного мяса давно ведут споры и специалисты, и обыватели. Ученые из Университета Кертина и Австралийского национального университета предоставили результаты исследований, которые могут поставить точку в этом вопросе. Об этом сообщается в пресс-релизе на портале MedicalXpress.
Специалисты получили подтверждение, что красное мясо в составе средиземноморской диеты может помочь снизить риск развития рассеянного склероза. В исследовании участвовали 840 человек, его целью было обнаружение связи между употреблением красного мяса (баранины, свинины и говядины) и состоянием, предшествующим развитию рассеянного склероза. Выяснилось, что в день достаточно съедать 65 граммов мяса, чтобы замедлить развитие болезни.
Еда
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