Ревизия запасов: продукты-обманщики, которым не место на вашей кухне

Медицина и диетология не стоят на месте, и каждый день можно узнать что-то новенькое. То специалисты запретили употреблять яйца, то заклеймили позором сало, то агитируют переходить исключительно на средиземноморскую диету, в очередной раз называя ее самой здоровой и эффективной. Обычному человеку, который далек от научных знаний о составе продуктов и тонкостях происходящих в организме процессов, крайне сложно разобраться в этом нескончаемом потоке информации. Попробуем это сделать вместе.

Данные о продуктах, подходах к здоровью и питанию все время меняются. Оно и ясно, ведь ученые постоянно находятся в поиске оптимального подхода к активности и долголетию. Многое на этом пути нещадно клеймили, иное — восхваляли, сегодня ситуация несколько стабилизировалась, хотя все не так однозначно. Попробуем разобраться, от каких продуктов все же стоит отказаться ввиду их довольно противоречивых свойств.

Обезжиренные молочные продукты

Несколько десятков лет назад медицинское сообщество заклеймило животный жир в любых его проявлениях. Сливочное масло, куриные желтки, стейк, молоко, йогурт и сало назвали главными причинами атеросклероза, инфарктов, инсультов и повального ожирения. Весь мир резко стал питаться продуктами с низким содержанием жира, однако число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний упорно росло, а диагнозы диабет и ожирение распространялись с космической скоростью. Получается, жир тут совсем не виноват, как считали до этого эксперты. Оказалось, что продукты, из которых в процессе производства извлекают жиры, делая их вроде бы полезными, становятся невкусными и потребитель просто не силах их есть. Более того, такими продуктами сложно насытиться, ведь жир в составе, как известно, обладает максимальной калорийностью и эти калории довольно долго высвобождаются, в отличие от углеводных. Если люди не могут есть 0% жира, то его надо чем-то «украсить». Чем же? Сахаром, к примеру. И вот на полке в красивой баночке вы получаете ваш заветный йогурт без жира, но с какой-то добавкой в виде варенья, псевдоягод, мюсли и прочим. Результат — скачок глюкозы, инсулина и очень скоро вам снова захочется есть. В итоге вы потребите больше калорий и все за счет углеводов, которые и потратить-то толком не сумеете. Выбирайте молоко, кефир, творог и сметану с хорошим процентом жира. Тогда ваши блюда и кофе изначально будут вкусными и вам не захочется есть все больше. Если же вы подозреваете у себя непереносимость молочного белка, переходите на сливки, ешьте сливочное масло и иногда употребляйте творог с жирностью не менее 9%.

Мюсли, хлопья и прочее

Если раньше любая реклама рассказывала, как полезно и здорово на завтрак поесть хлопья, мюсли и перекусить овсяным батончиком, то сегодня таких навязчивых предложений стало меньше, однако такие продукты все еще пользуются спросом. Конечно, это очень удобно: высыпать в тарелку содержимое пачки и залить горячим молоком. Однако что мы получаем в итоге? Если вы любитель такого завтрака, потратьте пару минут для изучения состава продукта, и, особенно, количество там белков, жиров и углеводов. Последних наверняка там будет приличное количество. Так как хлопья — продукт сильно обработанный, никакой пользы, как, например, от цельного зерна в виде витаминов группы В в нем находящихся, вы не получите. А добавки сахара, сушеных ягод и прочие сделают ваши мюсли настоящей углеводной бомбой. Скачок сахара, инсулина и быстрый голод вам обеспечены. Отправьте пачку в помойку и сварите обычную овсяную кашу с маслом, если вы так сильно привязаны к подобному завтраку.

Свежевыжатые соки

Некоторое время назад польза свежевыжатых соков воспевалась всеми подряд. Считалось, что стаканчик апельсинового фреша на завтрак — эликсир здоровья, молодости и долголетия. Можете выбрасывать соковыжималку, польза соков давно уже подверглась весомой критике. Если съедая какой-то фрукты, вы получаете еще и полезную для кишечника клетчатку, то сделав сок и выбросив волокна в помойку, ваше тело насыщается чистым сахаром. Нет, если вы сразу после стакана сока пойдете работать в поле с мотыгой, это один вопрос. Но для среднестатистического сотрудника офиса такой завтрак грозит только лишними кило. Кстати, относительно фруктов, тоже налегать на них ради клетчатки вовсе не стоит. Будьте умерены и старайтесь есть сезонные дары. Сейчас, например, сезон клубники, порадуйте себя этой ягодой в небольших количествах.

Мягкий сыр с добавками

Как же это удобно: на кусочек хлеба намазать мягкий сырок с грибным вкусом, да? Или выбрать вкус соленых огурчиков, зелени, бекона и прочих гастрономических изысков. Сыр диетологи и так называют не самым лучшим продуктом из-за содержащейся в нем соли, а к мягкому сыру в баночках вообще относятся крайне негативно. Для того чтобы этот продукт стал мягким, в него надо добавить фосфаты, которые современный человек и так потребляет с избытком. Более того, добавки и усилители вкуса делают продукт столь привлекательным, что вы и оглянуться не успеете, как смолотите всю упаковку. А калорий там будь здоров. Так что выбросите такой товар от греха подальше и купите небольшой кусочек хорошего сыра, который обогатит вас кальцием и подымет настроение, так как содержит триптофан — предшественник серотонина.

Хлебцы и сухарики

В массовом отказе от хлеба многие стали переходить на хлебцы и даже сухарики, считая их чем-то крайне полезным. Конечно, если вы съедите один хрустящий хлебец их ржаной муки вместо куска батона, ничего плохого не будет, наоборот, получите лишь пользу. Однако зачастую потребитель совсем не смотрит на состав продукта и получает в упаковке вариант еще хуже белого хлеба. К тому же, в хлебцы часто добавляют семечки и иные ингредиенты, которые повышают их калорийность. Нельзя сказать, что продукт плох и его надо выбросить, просто практика показывает, что человек не может остановиться, когда перед ним оказывается пачка с хрустящим хлебушком. Что касается сухариков, тут ответ однозначный. Они мало когда позиционировались в качестве здоровой замены хлебу, а вредных добавок и соли в них несусветное количество. Такой продукт и вовсе лучше не покупать, хотя многие до сих пор считают его полезнее ассортимента хлебной полки.