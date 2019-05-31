Названо худшее «птичье молоко»

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование торта «птичье молоко». В нем приняли участие образцы шести брендов: «Птичье молоко» («РотФронт»), «Птица дивная» («Акконд»), «Волжская птичка», «Коммунарка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки».

Созданный в СССР товарный знак «птичье молоко» сейчас принадлежит компании «РотФронт», а остальные производители не могут его использовать, поэтому придумывают альтернативные названия. При этом они могут не соблюдать классический рецепт. В частности, в корпусах конфет присутствуют растительные масла, которых нет в оригинальном рецепте. Это же относится и к конфетам от «РотФронта».

Также образцы под брендами «Волжская Птичка», «Коммунарка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки», вопреки классическому рецепту, глазированы кондитерской, а не шоколадной глазурью. В остальных образцах содержание какао слишком мало для того, чтобы глазурь могла называться молочной.

Также во всех образцах, кроме «Птицы дивной», в суфле выявлен молочный жир. В конфетах от «Коммунарки» было выявлено высокое содержание транс-изомеров. Во всех образцах исследователи обнаружили не указанный на упаковке диоксид серы.

Также эксперты отметили, что все изученные конфеты оказались невкусными, а в «Птице дивной», «Шарлизе» и «Птичьих сказках» на поверхность вытекает жир.

По результатам исследования образцы марок «Птица дивная», «Волжская птичка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки» добавлены в список товаров с замечаниями, «Птичье молоко» от «РотФронта» и «Коммунарка» — в черный список «Росконтроля». Эксперты не рекомендуют к покупке ни один из изученных образцов.