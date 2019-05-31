В Росконтроле навали худшее «птичье молоко»

В экспертном центре всероссийского союза потребителей "Росконтроль" провели исследование "птичьего молока". Эксперты изучили продукты шести марок: "РотФронт", "Акконд", "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз" и "Птичьи сказки".

Аналитики отметили, что товарный знак "Птичье молоко", который придумали еще в СССР, принадлежит фабрике "РотФронт". Остальные производители при этом должны использовать другие названия. Более того, они не обязаны соблюдать классический рецепт и состав сладости.

Образцы марок "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз" и "Птичьи сказки" глазированы не шоколадной, как гласит рецепт, а кондитерской глазурью. Что касается остальных образцов, содержание какао в их глазури слишком мало, чтобы называть их молочной.

Во всех конфетах, кроме "Птицы дивной" был обнаружен молочный жир в суфле. В десерте под брендом "Коммунарка" нашли трансизомеры. Во всех образцах исследователи отметили наличие диоксида серы, наличие которого не указано на упаковке.

Эксперты отметили, что все образцы оказались невкусными, а на поверхность конфет марок "Птица дивная", ""Шарлиз" и "Птичьи сказки" вытекает жир.

По результатам исследования "Росконтроля" бренды "Акконд", "Волжская птичка", "Шарлиз" и "Птичьи сказки" не рекомендованы к употреблению. "РотФронт" и "Коммунарка" добавлены в черный список реестра.