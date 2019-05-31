Россиянка зарабатывает сотни тысяч на борще

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянка зарабатывает на доставке борща более 150 тысяч рублей в месяц 

Letidor.ru 6 часов назад
Девушка создала в декрете сервис по доставке домашней еды, месячный оборот которого превышает 700 тысяч рублей.
Предпринимательница и по совместительству мама в декрете из Санкт-Петербурга Мария Володько создала сервис по доставке домашнего борща прямо в кастрюле, который назвала «Маша рядом».
Свой бизнес Мария начала в 2017 году и первыми ее клиентами стали подруги, которым девушка подарила по кастрюле борща, а те написали в социальных сетях положительные отзывы о блюде.
Идея такого по-настоящему семейного бизнеса очень понравилась пользователям Сети: борщ приезжает на дом прямо в кастрюле, правда посуду клиентам приходится возвращать при следующем заказе.
Марию теперь приглашают на телевидение, чтобы узнать, как молодая мама смогла заработать на борще, который варит почти каждая хозяйка. Выдержки из ее интервью вы можете посмотреть в этом видео.
На данный момент сервисом пользуется около 300 постоянных клиентов.
Доход от проекта составляет около 700 тысяч рублей в месяц, а чистая прибыль — 150 тысяч рублей. Примерно 40% выручки Мария тратит на доставку.
Letidor.ru: последние новости
Россиянам рассказали, как выбрать хорошее мороженое Что делать, если свекровь совершенно не умеет готовить: 5 советов опытной невестки Мать пятерых детей придумала оригинальный способ, как экономить на еде
Женский форум23
Еда , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 вещей, выдающих в мужчине деревню1
Что расскажут о женщине ее ноги4
Почему у женщин обоняние лучше, чем у мужчин1
9 причин, почему наличные лучше карты1
Продукты-обманщики, которым не место на вашей кухне1
Видео
00:31
Билан не может справиться с ночными кошмарами
Звёзды
05:23
В семье Пугачевой готовится тайная свадьба
Звёзды
01:00
Хирург показала Пынзарь до и после подтяжки лица
Звёзды
04:47
В США спасли новорожденного размером с яблоко
Дети
15:54
Россиянка зарабатывает сотни тысяч на борще
Еда
03:59
Бывают ли полезные конфеты
Еда
08:37
Кем стали девушки из «Лицея»
Звёзды
10:10
В Росконтроле навали худшее «птичье молоко»
Еда
04:43
Из чего делают популярный магазинный соус
Еда
03:47
Звезды, оставившие мужей ради молодых красавцев
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение