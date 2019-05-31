Россиянка зарабатывает сотни тысяч на борще

Россиянка зарабатывает на доставке борща более 150 тысяч рублей в месяц

Девушка создала в декрете сервис по доставке домашней еды, месячный оборот которого превышает 700 тысяч рублей.

Предпринимательница и по совместительству мама в декрете из Санкт-Петербурга Мария Володько создала сервис по доставке домашнего борща прямо в кастрюле, который назвала «Маша рядом».

Свой бизнес Мария начала в 2017 году и первыми ее клиентами стали подруги, которым девушка подарила по кастрюле борща, а те написали в социальных сетях положительные отзывы о блюде.

Идея такого по-настоящему семейного бизнеса очень понравилась пользователям Сети: борщ приезжает на дом прямо в кастрюле, правда посуду клиентам приходится возвращать при следующем заказе.

Марию теперь приглашают на телевидение, чтобы узнать, как молодая мама смогла заработать на борще, который варит почти каждая хозяйка. Выдержки из ее интервью вы можете посмотреть в этом видео.

На данный момент сервисом пользуется около 300 постоянных клиентов.

Доход от проекта составляет около 700 тысяч рублей в месяц, а чистая прибыль — 150 тысяч рублей. Примерно 40% выручки Мария тратит на доставку.