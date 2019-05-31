Ресторанам объяснили, как продавать полусырую еду

Роспотребнадзоре разъяснили ресторанам правила того, как продавать блюда из сырых или полусырых рыбы и мяса. Речь идет о стейках прожарки rare и medium, тартарах и суши. Особенно это актуально летом, когда продукты могут быстро испортиться при неправильной транспортировке и хранении.

Санитарный врач Анна Попова написала письмо руководителям общепита. В нем она разъяснила, что в ресторанах могут готовить такие блюда только, если потребитель сам его попросил. Также она напомнила, что руководители должны принимать сырье у поставщиков только тогда, когда у них есть документы, подтверждающие качество и безопасность мяса и рыбы. Стоит также повторно самостоятельно проверять свежесть сырья.

Врач также отреагировала на то, что ведомство не может накладывать административные санкции и препятствовать продаже таких блюд.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор может штрафовать за некачественную прожарку мяса. Некоторые российские рестораторы пожаловались, что подача стейков rare и medium запрещена.