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Ресторанам объяснили, как продавать полусырую еду 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Роспотребнадзоре разъяснили ресторанам правила того, как продавать блюда из сырых или полусырых рыбы и мяса. Речь идет о стейках прожарки rare и medium, тартарах и суши. Особенно это актуально летом, когда продукты могут быстро испортиться при неправильной транспортировке и хранении.
Санитарный врач Анна Попова написала письмо руководителям общепита. В нем она разъяснила, что в ресторанах могут готовить такие блюда только, если потребитель сам его попросил. Также она напомнила, что руководители должны принимать сырье у поставщиков только тогда, когда у них есть документы, подтверждающие качество и безопасность мяса и рыбы. Стоит также повторно самостоятельно проверять свежесть сырья.
Врач также отреагировала на то, что ведомство не может накладывать административные санкции и препятствовать продаже таких блюд.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор может штрафовать за некачественную прожарку мяса. Некоторые российские рестораторы пожаловались, что подача стейков rare и medium запрещена.
Женский форум
Еда , Анна Попова , Роспотребнадзор
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