Диетолог назвал три продукта для дешевого ЗОЖ

На здоровое питание не обязательно тратить много денег, уверяют специалисты, ведь на прилавках магазинов можно без труда найти все самое необходимое по экономичным ценам. Так, отечественные овощи и фрукты вполне способны дать фору экзотическим собратьям по содержанию витаминов и незаменимых микроэлементов. По мнению современных ученых, именно привычные нам с детства яблоки являются одними из самых полезных плодов — их клетчатка и пектин улучшают пищеварение, а витамины А, Е и С благоприятно влияют на кожу, зрение и кости. Кроме того, диетологи считают, что есть три недорогих продукта, которые следует включить в основной рацион любому россиянину, ведущему здоровый образ жизни — это курица, капуста и фиолетовый картофель. Курятина давно уже считается лучшим диетическим питанием, она содержит необходимый для человеческого организма белок, а в квашеной капусте витаминов куда больше, чем в ананасе. Фиолетовый картофель отличается малым содержанием крахмала. Именно такое сбалансированное питание, а также отказ от алкоголя и курения помогут укрепить здоровье и улучшить самочувствие.