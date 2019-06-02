Названа самая дешевая и вкусная рыба

В сетевых магазинах стоимость этих сортов охлажденной рыбы колеблется в пределах 200-300 рублей за килограмм. Это дешевле мяса, и при этом полезнее.

Скумбрия

Эта рыба содержит массу полезных минералов и витаминов, а также полезные жирные кислоты. Идеально подходит для запекания, копчения и засолки. А вот в жареном и вареном виде скумбрия теряет часть своих полезных свойств.

Кефаль

В этой рыбе также содержатся полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые препятствуют развитию атеросклероза, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. А кроме того, кефаль отличается низкой калорийностью и прекрасно подойдет всем тем, кто следит за питанием. Эту рыбу можно жарить, запекать и даже готовить на открытом огне.

Минтай

Один из представителей семейства тресковых. В минтае высокое содержание белка, витамина PP, йода, калия, фосфора и других полезных веществ. Кстати, в печени минтая витамина А даже больше, чем в печени трески. Особенно рекомендуется почаще есть минтай в регионах с недостаточным содержанием йода в воде.