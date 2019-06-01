Чем опасно мясо бройлеров

Современный человек чаще всего покупает и готовит кур, выращенных на птицекомбинатах промышленным способом. Именно такие птицы и являются основным источником угрозы заболеваний.

Одна из главных проблем заключается в антибиотиках, которыми буквально накачивают бройлеров. Ведь заражение одной птицы влечёт гибель всего выводка, а иногда это тысячи голов. Неудивительно, что производители курятины не скупятся на тетрациклин и пенициллин, которые потом попадают в организм человека, употребляющего мясо таких кур. Это приводит к возникновению бактерий, невосприимчивых к подобным препаратам.

Например, бактерии, вызывающие воспаление лёгких, отлично размножаются в организме, и тот же пенициллин на них уже не действует. Антибиотики оказывают губительное влияние на микрофлору кишечника, что провоцирует многочисленные кишечные расстройства и другие проблемы с пищеварением.

Вторая опасность заключается в гормонах, которыми также активно кормят кур на птицефабриках, чтобы они быстрее росли. Чаще всего это гормон эстроген, который у женщин вызывает сбой месячного цикла, а у мужчин может стать причиной бесплодия и импотенции.

И, наконец, третье. На большинстве птицекомбинатов практикуют безотходное производство. Если цыплёнок случайно погибает, то его перемалывают в муку и дают сородичам в составе корма. Разумеется, подобный «каннибализм» не так уж и страшен по сравнению с осложнениями, вызванными антибиотиками и гормонами, но всё же есть много людей, которые считают, что мясо такой курицы не годится в пищу.