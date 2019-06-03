Почему в России все принято есть с хлебом

Эта привычка немало удивляет иностранцев и раздражает диетологов. Сейчас она стала традицией, но у наших предков были серьезные причины для этого. Хлеб был основной крестьянской кухни, в которой мясные и рыбные блюда появлялись лишь по праздникам, а овощи и фрукты были ограниченно доступны из-за сурового климата. Хлеб был естественным добавлением и к супу, и к молоку и сметане, и к каше, так как обеспечивал чувство сытости. Особое отношение к хлебу закрепилось и в фольклоре: «Хлеб всему голова».

Разумеется, дворянская кухня хлебом не злоупотребляла, так как дворяне не голодали. Однако после революции аристократическая кухня исчезла вместе с самими аристократами, а вот вопрос голода встал остро. И хлеб снова стал главной едой. Государство об этом никогда не забывало, хлеб был самым дешевым продуктом в стране, его продавали гораздо ниже рыночной цены.

После голодных военных лет и дальнейшего восстановления страны хлеб на долгие годы стал главной едой масс, ведь насыщение для нескольких поколений было важнее кулинарных изысков и сохранения фигуры. Такое же отношение воспитывалось и в детях.

Времена изменились, но детские привычки остались, поэтому и сейчас многие не представляют завтрак и обед без хлеба.