Чем опасен жареный лук

Не буду ручаться за Африку, но на всех остальных континентах трудно найти страну, в которой не употребляли бы лук. Познакомившись с этим уникальным продуктом порядка пяти тысяч лет назад, человечество с тех пор не представляет себе жизнь без него. Он активно используется как в кулинарии, так и в чисто медицинских целях, например, как отличное противовирусное средство.

Однако никто никогда не скажет, что хорошим помощником от болезней является лук жареный. А между тем в таком виде его используют при приготовлении огромного количества блюд. У французов, например, он может подаваться в виде гарнира. Традиционным местным запахом старых одесских улочек считается запах жареной рыбы и жареного лука. Знаменитый филадельфийский cheesesteak — это сэндвич с большим количеством жареного лука. В большинстве стран Востока без жареного лука обходится редкое блюдо. К примеру, приготовление всем известного плова начинается с жарки этого корнеплода.

Жареный лук любят многие, но не все знают о его вредных свойствах. Эксперты Seattle organic restaurants — сайта, посвященного здоровой пище, утверждают, что при жарке растворяются все жирорастворимые витамины, а если температура очень высокая и длительность жарки продолжительная — образуются канцерогены — ядовитые вещества для организма человека. Эти же специалисты утверждают, что, если жарить лук с белковой пищей, например, мясом, белок в продуктах становится плохо усваиваемым.

— Хуже жареного лука в пище, только неоднократное нагревание, повторная жарка, хранение и замораживание, — утверждают эксперты.

Гастроэнтерологи при заболеваниях желудочно-кишечного тракта категорически против любой жареной пищи, включая лук. Что касается жареного лука, о нем вообще не может быть речи в период обострения болезней поджелудочной железы и печени. Жареный лук и здоровой печени наносит удар, так как вбирает в себя весь жир, в котором готовится, уверены доктора. А при больной — это вообще катастрофа. Помимо этого, жареный лук может стать причиной вздутия и отрыжки.

В американском онкологическом научном центре имени Фреда Хатчинсона в 2013 году были проведены исследования вреда жареной в масле пищи. Было установлено, что регулярное употребление любой жареной пищи — будь то мясо, тесто или лук — повышает риск возникновения онкологических заболеваний, в частности, простаты у мужчин и молочных желез у женщин.

Их же исследования доказали, что женщины — любительницы жареной рыбы с жареным луком имели очень высокий риск сердечно-сосудистой недостаточности. Не спасали даже омега-кислоты, которых очень много в рыбе и которые, по свидетельству врачей, благотворно влияют на сердце.

Ученые Технического университета Мюнхена в жареном картофеле и луке нашли дополнительный канцероген glicidamida, который в первую очередь негативно отражается на печени.

Во всех исследованиях, связанных с жареной пищей, особо оговаривается, что любые растительные масла, что бы в них ни жарилось, образуют канцерогены, способные запустить процесс образования злокачественных опухолей. Американский исследователь Поль Брэгг в своей книге «Чудо голодания» предупреждал читателей: «На сковородках жарится ваша смерть».

После всего сказанного вполне уместен вопрос: а как же население всех тех стран, где жареный лук входит в большинство блюд? Люди там живы-здоровы и к национальной кухне претензий не имеют. Шеф-повар ресторана Asia Hall Джек Вонг поясняет, что обжарка лука — это целое искусство. Правильно приготовленный жареный лук имеет неповторимый аромат и изысканный вкус. Навредить такое блюдо, по его мнению, не может никому.