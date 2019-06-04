Роскачество проверило 48 сортов чая в России

Эксперты Роскачества проверили 48 листовых и пакетированных чаев 35 разных торговых марок в России по 178 показателям качества и безопасности, а также сравнили вес и качество упаковки у брендов. В сравнении участвовали российские чаи, а также индийские, польские, цейлонские торговые марки и чаи из ОАЭ.

Качество листьев

Первый вывод таков: потребитель может быть спокойн, весь исследованный чай действительно является чаем и соответствует нормам ГОСТа по содержанию полифенолов, кофеина и танинов. В противном случае можно было бы подозревать добавки других растений. Также ни в одном чае не нашлось превышений по содержанию потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных, металломагнитных примесей или красителей.

Даже самый мелкий чай, практически чайная пыль — все равно чай. Об этом сообщил чемпион России по чайной миксологии 2018 года, эксперт Роскачества Андрей Колбасинов, который рассказал, что на производстве чай ранжируют от крупнолистового до мелколистового.

"Для массового сегмента используют мелколистовой чай. На производстве чай просеивают через сита. Чем мельче сито, тем мельче частицы чая. Самая мелкая фракция может называться чайной пылью, но никакой грязи в нем нет. Это такой же чай. Обычно самые мелкие частицы упаковывают в пакетики", — пояснил эксперт.

Соответствие заявленному весу

Как выяснилось, производители марки "Краснодарский" недокладывают в 180-граммовую пачку 3 грамма чая: в пачке обнаружилось только 177 г. продукта. С другой стороны, бренд Dilmah перестраховалась от недовеса, положив в 50-граммовые упаковки 51,5 грамма чая.

Влажность

Перевес у Dilmah, вероятнее всего, связан с избытком влаги в их чае. Поэтому в пакетированном чае Dilmah было выявлено втрое больше допустимого законодательством уровня плесени. А уже упомянутый чай "Краснодарский" содержал плесени в 4 раза больше нормы.

Бактерии

Увы. В пакетированных чаях "Азерчай", Alokozay, "Тот самый чай", Brooke bond, "Золотая чаша", Riston, Gordon, Twinings, Richard, в "Императорском" чае и листовом чае "Традиция" были обнаружены группы бактерий кишечной палочки, всего их нашли в 11 из 148 исследованных чаев. Возможно, не в том количестве, чтобы вызвать диарею, но все равно неприятно. Связано это скорее всего с несоблюдением условий хранения и расфасовки чая.

Пестициды

Эксперты сообщили, что в 40 из проверенных чаев нашлись превышения по химикатам, правда, совсем незначительные. Наиболее чистыми оказались чаи пакетированные чаи Basilur, Brooke bond, Dilmah, Greenfield, Lipton и Milford; листовые Akbar и "Традиция".

Качество пакетированных против листовых

В 10 случаев из 13 качество листового чая оказалось выше качества пакерированного чая того же бренда. Это верно для чаев Alokozay, Akbar, Brooke bond, Dilmah, Gordon, Riston, Tess, "Принцесса Нури", "Золотая чаша" и "Майский". В листовых чаях не было плесени и кишечной палочки, хотя следы пестицидов присутствовали в 14 из 15 листовых чаев. В трех случаях листовой чай оказался хуже пакетированного: у брендов Lipton, Greenfield и Ahmad.

Вкус

Эксперты Роскачества не исследовали органолептические показатели различных сортов чая, поскольку объективных критериев для оценки у ведомства нет. На вкусе чая сказывается множество факторов от степени вызревания чайных листьев до минерального состава земли, на которой растут чайные кустыю