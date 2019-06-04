Россиян попросили не кормить детей сосисками и макаронами

Главврач ГКБ им. Виноградова Ольга Шарапова потребовала от российских родителей перестать кормить детей макаронами с сосисками, консервами, сладостями, тортами и другими мучными изделиями, поскольку это ведет к ожирению и сахарному диабету. Как заявила врач, зависимость от сладкого и фастфуда формируется с детства. Если привыкнуть есть так называемые "быстрые углеводы", которых много в сладком и мучном, отвыкнуть будет практически невозможно. В этом случае выросшему ребенку придется постоянно бороться с пищевой зависимостью, которую родители сформировали у него в его детстве, если он захочет сохранить здоровье и фигуру. Или смириться с неизбежностью ожирения.

«Привязанность к каждому продукту формируется с детства», — сказала Шарапова.