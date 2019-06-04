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Россиян попросили не кормить детей сосисками и макаронами 

Рамблер 3 часа назад
Главврач ГКБ им. Виноградова Ольга Шарапова потребовала от российских родителей перестать кормить детей макаронами с сосисками, консервами, сладостями, тортами и другими мучными изделиями, поскольку это ведет к ожирению и сахарному диабету. Как заявила врач, зависимость от сладкого и фастфуда формируется с детства. Если привыкнуть есть так называемые "быстрые углеводы", которых много в сладком и мучном, отвыкнуть будет практически невозможно. В этом случае выросшему ребенку придется постоянно бороться с пищевой зависимостью, которую родители сформировали у него в его детстве, если он захочет сохранить здоровье и фигуру. Или смириться с неизбежностью ожирения.
«Привязанность к каждому продукту формируется с детства», — сказала Шарапова.
Роспотребнадзор на днях сообщил об эпидемии ожирения в России и о том, что количество сограждан с ожирением за 5 лет увеличилось вдвое.
Еда , Видео , Роспотребнадзор
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