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Какие продукты опасно есть натощак 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
На самом деле, не все продукты, которые считаются полезным завтраком, можно есть натощак. Ведь то, что мы едим с утра сильно влияет на желудок и кишечник. Неправильный подбор блюд может быть опасен для здоровья.

Цитрусовые

Реклама навязала нам, что свежевыжатый апельсиновый сок идеален на завтрак. Это правда, он придает сил и энергии с утра, но пить его нужно только после основного приема пищи. В этих фруктах очень много кислот. Цитрусовые и их сок могут вызвать аллергию, а при регулярном употреблении — проблемы с желудком и гастрит.
Сладости
Кремовые, слоеные и шоколадные десерты лучше не употреблять с утра. По утрам поджелудочная железа не в состоянии выработать необходимое количество инсулина. Переизбыток сахара в этом случае повлияет на нарушение кислотно-щелочного баланса.

Кофе

Этот утренний напиток тоже лучше употреблять после основного приема пищи. Дело в том, что кофе натощак может вызвать раздражение слизистой желудка. Это может привести к гастриту. Кофе с утра также может сильно нагружать печень, это очень опасно для органа.

Бананы

Лучшее время для употребления этих фруктов — через час после обеда. Если съесть их с утра, они будут перевариваться очень медленно и вызовут вздутие и другие неприятные ощущения. Кроме того, они богаты магнием, который слишком быстро усваивается. Это вещество может увеличить нагрузку на сердце. Регулярное употребление бананов может привести к проблемам с сосудистой системой.

Огурцы и другие зеленые овощи

Эти продукты в сыром виде могут быть очень опасными, если употреблять их на завтрак. В их состав входят очень сильные кислоты, а с утра вырабатывается недостаточно желудочного сока, чтобы их переварить. Они могут стать причиной раздражения желудка в виде изжоги и дискомфорта в животе.
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