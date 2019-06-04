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Какой стороной фольги запекать в духовке 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Каждый кулинарный рецепт предполагает разные советы по использованию фольги. Существует распространенное мнение, что продукты следует заворачивать блестящей стороной внутрь, ссылаясь на то, что фольга не будет отражать тепло от жаркого.

Но как делать правильно с точки зрения науки?

При приготовлении еды в духовке действует конвекция и тепловое излучение. Конвекция — перемещение тепла с помощью воздуха. Этот способ передачи тепла есть в любой печи. При конвекции не имеет значения, какой стороной фольги заворачивать продукты — фольга будет нагреваться одинаково.
Единственное, что будет влиять на нагрев — плотно ли закрыто фольгой блюдо.
Тепловое излучение — второй способ передачи тепла. Его испускает любой предмет, чья температура выше абсолютного минимума (-273 °C). Здесь есть одно правило: матовая сторона фольги улавливает лучи, а зеркальная — отражает. Но для фольги разница несущественна, она учитывается лишь для высокочувствительных приборов.
По сути, разницы между двумя сторонами фольги в приготовлении блюд не будет. Но для алюминиевых листов с антипригарным покрытием существует одна рекомендация: укладывать продукты нужно на матовую сторону фольги. Там должна быть подсказка — пометка non-stick.
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