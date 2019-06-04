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Назван вред всех типов мяса 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: depositphotos
Ученые из Научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде (США) выяснили, что красное и белое мясо в равной степени повышают уровень холестерина в крови вопреки распространенному мнению. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
По словам исследователей, употребление любого типа мяса увеличивает содержание липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые являются одним из основных переносчиков холестерина. Холестерин, связанный с ЛПНП, называют «плохим» холестерином из-за его связи с повышенным риском развития атеросклероза. Сопоставимое количество растительных белков не приводит к такому эффекту.
В последние несколько десятилетий потребление красного мяса в странах Запада сократилось из-за опасений по поводу его связи с увеличением сердечно-сосудистых заболеваний. При этом эксперты часто рекомендуют использовать в пищу домашнюю птицу в качестве более здоровой альтернативы мясу млекопитающих. По словам авторов исследования, овощи, молочные продукты и бобовые более эффективны в контроле уровня холестерина.
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