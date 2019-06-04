Белое мясо тоже оказалось вредным

Раньше считалось, что белое мясо — диетическое, а красное повышает уровень холестерина в крови и вообще вредно. Миллионы людей, желающий укрепить здоровье, ели исключительно индюшачьи и куриные грудки и считали, что поступают ответственно по отношению к своему телу. "Золотой миллиард" резко снизил потребление красного мяса за последние десятилетия.

Однако недавно выяснилось, что все виды мяса вредны одинаково. Это открытие — результат работы научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде (США), опубликовавшего соответствующий пресс-релиз на сайте MedicalXpress. По словам ученых-медиков, употребление любого типа мяса повышает содержание липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Именно эти липопротеины являются одним из основных переносчиков "плохого" холестерина. А повышение уровня "плохого" холестерина связывают с ростом вероятности инфаркта, инсульта, развития атеросклероза. В результате врачи посоветовали тем, кто хочет сберечь свое здоровье до старости, заменить мясо в рационе на бобовые, молочные продукты и овощи.

Выходит, все это время вегетарианцы были правы.