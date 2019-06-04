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Женщина побаловала себя суши и поранилась пластиком 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Wolfgang Moucha / DPA / Globallookpress.com
В Сиднее женщина купила суши и обнаружила острый кусок пластика в блюде. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
1 июня австралийка приобрела в одном из магазинов сети Coles коробку суши с лососем по сниженной цене. Когда женщина, пожелавшая остаться анонимной, попробовала блюдо, то почувствовала «нечто неприятное во рту». Австралийка выплюнула острый кусок пластика, поранивший ее десны до крови.
Покупательница решила рассказать об этом инциденте на официальной странице магазина в Facebook.
«Слава богу, я не проглотила это»,
— прокомментировала она фотографию с куском пластика.
Представитель компании сообщил, что обсудит произошедшее с поставщиком. Он добавил, что у клиентов всегда есть возможность вернуть товар, если он их не устроил.
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