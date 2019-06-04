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Диетологи определили лучшую диету для женщин за 40 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Британские диетологи поделились мнением о том, какие группы продуктов вредны для женщин в возрасте за 40. Оказалось, что в первую очередь им не стоит употреблять в пищу различные обезжиренные продукты — именно в их составе есть вредные для здоровья стабилизаторы, эмульгаторы и подсластители. Такое мнение высказала диетолог Амелия Фрир. Она также заявила, что женщинам не нужно есть слишком много сладких фруктов — те могут спровоцировать скачки сахара в крови. Вместо этого лучше грызть кислые яблоки, и то только до 6 вечера.
А эксперт по питанию Джеклин Колдуэлл-Коллинз коснулась вопроса завтрака. Она сообщила, что лучше всего в зрелом возрасте с утра есть овощи и фрукты, а в течение для поглощать ферментированные продукты, богатые клетчаткой и пробиотиками, например кефир или квашеную капусту. Эта диета звучит очень по-русски! Впрочем, еще диетолог посоветовала есть больше кимчи.
Наконец, еще одна британская специалистка по правильному питанию дала совет употреблять в пищу жирные продукты — авокадо, рыбу, орехи, льняное и оливковое масло.
Женский форум
Еда
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