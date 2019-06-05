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Какие продукты нужно обязательно мыть 

Kitchenmag 2 часа назад
Фото: KITCHENMAG
Нужно ли мыть отполированные до блеска фрукты и овощи? А другие продукты, на ценниках которых есть слова "мытый" и "очищенный"? KitchenMag разобрался в этих вопросах.

Яйца

KITCHENMAG
В яйцах может таиться неприятная кишечная инфекция, вызываемая бактериями-сальмонеллами. Их носителем являются куры, а не сами яйца. Таким образом, возбудитель инфекции находится только на скорлупе, с оговоркой — если на ней нет трещин. Иначе инфекция проникает внутрь и поражает яйцо. Чтобы избежать заражения, перед приготовлением яйца нужно мыть теплой водой с мылом. Если заметили повреждение на скорлупе, то варите такое яйцо не менее 15 минут с момента закипания, а яичницу (или омлет) обжаривайте с двух сторон. Важный момент: чтобы защитная пленка на скорлупе не разрушилась и бактерии с других продуктов не проникли в яйцо, мойте их перед приготовлением, а не сразу после покупки.

Крупы

Для удаления избыточного крахмала и пыли промывайте крупы под холодной водой несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Можно также перебирать зерна руками, чтобы было легче убрать накопившуюся грязь и примеси.

Орехи

На рынках орехи часто продают рядом с дорогами и в открытом виде. Да и до этого они хранятся не в лучших условиях — на пыльном складе в мешках. Мыть их нужно еще и потому, что водная процедура поможет избавиться от фитиновой кислоты, которая содержится в сырых орехах. Так растение защищают от вредителей, но здоровью человека кислота причиняет вред. После мытья просушите орехи.

Сухофрукты

KITCHENMAG
С ними та же история, что и с орехами. Грязь в буквальном смысле забивается в каждую морщинку. Сухофрукты, купленные на рынке или в магазине, должны быть обеззаражены, так как условия их хранения и транспортировки часто нарушаются. Рекомендуем не только промывать сухофрукты под струей воды, но и замачивать на 5–10 минут.

Фрукты и овощи

В обязательном порядке мойте бананы, дыни, арбузы и другие фрукты и овощи с несъедобной кожицей. Если яблоки или помидоры слишком "глянцевые", подержите их 10–15 минут в слабом растворе лимонной кислоты. Можно также воспользоваться экосредствами для мытья фруктов и овощей, в которые включены масла и кислоты растительного происхождения.
Тщательно промывайте корнеплоды. Бактерии, содержащиеся в почве, опасны для людей, поэтому будьте аккуратны. Если загрязнение сильное, то сначала замочите их в воде и сливайте грязную жидкость несколько раз. Далее промойте под проточной водой с щеткой. Только после этого очищайте кожуру и вновь промойте.
Фрукты нужно мыть еще по одной важной причине. Чтобы цитрусовые не гнили во время длительной транспортировки, их обрабатывают дифенилом — химически активным органическим соединением, которое способно затормаживать процессы естественной порчи плодов в результате развития бактерий, грибов, дрожжей и плесени.
В больших количествах дифенил оказывает токсическое действие на сердечно-сосудистую и нервную системы человека, почки и печень. Защитить себя от попадания в организм дифенила можно только тщательным мытьем фруктов перед употреблением в пищу (особенно импортированных из дальних стран).
KITCHENMAG
Консервы
Неважно, открываете вы домашние заготовки или магазинные консервы, в обоих случаях кропотливо промойте банку. Это внутри нет никаких микробов, но стоит прорезать или откупорить крышку, как они попадают в сам продукт. Кроме того, если вы не съедите все сразу, а отложите на потом, то создадите микробам райские условия для размножения.
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