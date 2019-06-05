Пить или не пить: 7 главных мифов о молоке

Решили развеять самые популярные мифы о знакомом с детства напитке.

Миф № 1: молоко взрослым вредно

Есть распространенное мнение, что взрослым людям бесполезно пить молоко — якобы в организме человека полезные вещества из молока просто не усваиваются.

Не верьте! Нельзя всех взрослых причесывать под одну гребенку. Молоко нельзя пить при непереносимости лактозы или при аллергии на молочный белок.

«Чтобы развеять все вопросы, касающиеся молочки, нужно сдать молекулярно-генетический тест на лактазную недостаточность. И чем раньше сделать этот анализ, тем лучше»,

— говорит врач-терапевт, нефролог, диетолог Регина Ахуньянова.

По словам эксперта, существует три типа непереносимости лактозы: первый, довольно редкий, когда молочные продукты не переносятся вовсе, кисломолочные — в небольших количествах. Второй тип встречается чаще — когда сыр, творог и йогурт усваиваются отлично, а вот с цельным молоком могут возникнуть проблемы. Третий — таких людей всего около 20 процентов — когда человек может есть любые молочные продукты в любое время и без негативных последствий.

А вот аллергия на молочный белок у взрослых встречается крайне редко, по крайней мере в регионах, где с древних времен развито молочное животноводство.

Миф № 2: молоко долго хранится из-за того, что в нем антибиотики

Или, чего доброго, консерванты. Конечно же это не так! Длительный срок хранения молоку обеспечивает термическая обработка.

Например, ультрапастеризованное молоко в закрытой упаковке может храниться при комнатной температуре до полугода. Это стало возможно благодаря тому, что в процессе ультрапастеризации молоко нагревают до 137 градусов, удерживают на максимальной температуре всего 4 секунды, а затем резко охлаждают. Это необходимо для того, чтобы резкий перепад температур уничтожил вирусы, микробы, плесень, споры, сохранив при этом полезные свойства молока. Потом его разливают в асептические шестислойные упаковки — они непрозрачны, герметичны и надежно защищают молоко от света, воздуха, влаги и попадания бактерий.

Благодаря такой обработке молоко может храниться до 6 месяцев и сохраняет при этом витамины и микроэлементы, а герметичная упаковка уберегает молоко от скисания.

Миф №3: если пить много молока, то можно быстро набрать вес

Спортсмены и бодибилдеры действительно используют молоко для быстрого набора мышечной массы. Но вряд ли вы захотите повторить их подвиги — в этих специальных спортивных диетах для набора массы рекомендуется пить не менее 1 литра молока в день — по стакану каждые 3−4 часа!

Обычно медицинские рекомендации по потреблению молока не превышают 1−2 стаканов молока в день. От такого количества молока при соблюдении нормального сбалансированного питания вы точно не поправитесь.

Миф № 4: молоко помогает похудеть

В этом мифе есть доля правды. Молоко само по себе не относится к жиросжигающим продуктам. Диетологи даже считают его не напитком, а едой — настолько оно насыщено различными питательными веществами, от белков и жиров до витаминов и микроэлементов. Кружка молока — это фактически один прием пищи. Но у него есть волшебное свойство: молоко заполняет желудок и создает иллюзию сытости. Так гораздо проще продержаться от обеда до ужина. Но выбирать молоко нужно не самое жирное, а жирностью 1−2,5 процента. Впрочем, как худеть на молоке, давно уже расписано по буквам сторонниками молочной диеты.

Миф № 5: молоко «из-под коровы» полезнее

Необработанное молоко, купленное на рынках, — благостная среда для размножения бактерий, плесени, спор и вирусов. Чтобы снизить риски заражения, сырое молоко можно прокипятить, но тогда в жертву приносится польза — полезные вещества в молоке не выдержат долгой домашней температурной обработки. Действительно качественное, безопасное и полезное молоко можно с легкостью найти и на полке в магазине. В молоке из герметичной коробки или надежно закрытой бутылки никакой пакости точно не будет.

Миф № 6: в молоке много сахара

В молоке содержится лактоза, которую можно назвать молочным сахаром. Это природный углевод. Многие его сравнивают со столовым сахаром или с шоколадным молоком, в состав которого входит сахароза. Но это некорректное сравнение, так как в цельном продукте это природный углевод, а в шоколадном — добавленный.

Миф № 7: молоко защищает от хрупкости костей

Да, кальций в молоке действительно делает кости крепче. Но чтобы кальций усваивался, его нужно принимать «в компании» с витамином D. Если об этом не забывать, то 1−2 стакана молока в день (каждый день) действительно сослужат вам добрую службу.

Но слишком усердствовать с молоком тоже не стоит. Исследования показали, что ежедневное употребление более трех стаканов напитка делает кости, наоборот, более хрупкими. Поэтому соблюдайте баланс и будьте здоровы.